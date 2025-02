Vanaf oktober opnieuw subsidie voor meer duurzame energie

Het kabinet stimuleert de groei van duurzame energie in Nederland met een nieuwe openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De regeling gaat op 7 oktober dit jaar van start. Er is een budget van € 8 miljard beschikbaar.

Meer duurzame energie

We produceren steeds meer duurzame energie in Nederland. Dat is belangrijk om als Nederland minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en voor de groene economie van de toekomst. De overheid wil bedrijven met de SDE-regeling zekerheid bieden om te investeren duurzame (energie)projecten.

De regeling stimuleert duurzame energieprojecten zoals zonne-energie, groen gas en aardwarmte. Maar ook investeringen om de productie te verduurzamen en fossiele brandstoffen te vervangen, bijvoorbeeld met industriële warmtepompen of elektrische boilers met warmte-opslag.

Met de SDE worden veel projecten ondersteund. Zo kregen 1600 verschillende projecten een goedkeuring in 2023. De regeling werkt als een garantie en vergoedt alleen de eventuele ‘onrendabele top’. Als de marktprijs (bijvoorbeeld voor elektriciteit) stijgt daalt de subsidie.

Minder druk op vol stroomnet

Projecten die minder druk leggen op het volle stroomnet, zoals elektrische boilers die warmte produceren buiten de ‘spitsuren’ op het stroomnet, worden vanaf dit jaar extra gestimuleerd. Om die reden worden ook verticale zonnepanelen opgenomen in de regeling. Deze wekken meer verspreid over de dag stroom op en zorgen daarom minder voor pieken.

Het kabinet reserveert met zogenaamde hekjes opnieuw een vast bedrag voor technieken die belangrijk zijn voor de energietransitie maar die nog een hogere onrendabele top hebben, zoals hernieuwbare brandstoffen.

Vanaf oktober 2025