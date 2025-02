Nederlandse ondernemers en minister Beljaarts naar Mobile World Congress

Digitale infrastructuur en -technologieën zijn de thema’s van het jaarlijkse Mobile World Congress (3-6 maart 2025) in Barcelona, Spanje. Innovatieve Nederlandse bedrijven presenteren er hun producten en diensten aan internationale partners en investeerders. Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) heeft op maandag 3 maart tijdens het MWC ontmoetingen met Nederlandse deelnemers, buitenlandse bedrijven en collegaministers.

Innovatieve Nederlandse bedrijven in de digitale sector zijn bijvoorbeeld sterk in onderdelen voor de infrastructuur, cybersecurity, eHealth en consumentenproducten. De tientallen deelnemende bedrijven en organisaties zijn op de beurs verzameld in een NL-Paviljoen. Zestien Nederlandse startups zijn bovendien gezamenlijk aanwezig op het gelijktijdige evenement 4 Years From Now (4YFN) waar zij hun nieuwste innovaties laten zien. Het Mobile World Congress is sinds 1987 de grootste vakbeurs op dit gebied met jaarlijks bijna 100.000 bezoekers. Meer dan 2.000 bedrijven zijn in totaal aanwezig in Barcelona en maken daar afspraken over samenwerkingen en investeringen.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Deze ondernemers zorgen ervoor dat we koploper blijven in de digitale economie en afhankelijkheden van andere landen verminderen of voorkomen. Innovatie is geen keuze, maar een noodzaak voor onze veiligheid en een sterke economie. Daarom ondersteun ik, bijvoorbeeld op het MWC, onze techbedrijven en startups om kennis, investeringen en partners te vinden en internationaal te kunnen groeien.”



Digitale infrastructuur

Alleen al de Nederlandse digitale infrastructuur sector, waaronder telecombedrijven, internetknooppunten, datacentra en cloudaanbieders, draagt bovendien jaarlijks met 24,2 miljard euro fors bij aan de Nederlandse economie (2% van het totaal). Samen met toeleveranciers zijn ze ook goed voor zo’n 200.000 banen. De bijdrage van de sector aan de digitalisering van andere bedrijfstakken en organisaties is nog veel groter.



Daarnaast is Nederland thuisland van allerlei bedrijven van klein tot groot die onderdeel zijn van de digitale economie. Variërend van startups die bezig zijn met toepassingen op terreinen als AI, fotonica, quantum, cybersecurity en zorg tot mondiale spelers in de halfgeleidersector als ASM, BESI, ASML, NXP en multinationals als Adyen, Booking en Prosus.