Uitspraak: Rechter bevestigt urgentie bij Selibon, legt verantwoordelijkheid bij Bestuurscollege

Het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire heeft vrijdag 21 februari de verantwoordelijkheid voor de situatie bij Selibon Lagun teruggelegd bij het Bestuurscollege van Bonaire. De uitspraak bevestigt dat er sprake was van taakverwaarlozing op het gebied van vergunningverlening en handhaving. De rechter concludeert echter dat het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) nog een laatste korte termijn had moeten krijgen om de zaken op te lossen. De inmiddels door de waarnemend Rijksvertegenwoordiger (wRv) genomen maatregelen noemt de rechter wenselijk en noodzakelijk en worden in stand gelaten.

Sinds de indeplaatsstelling van november 2024 is onder verantwoordelijkheid van de wRv veel gedaan om de problematiek bij Selibon Lagun aan te pakken. Urgente overtredingen van wet- en regelgeving bij het afvalcentrum zijn inmiddels bijna allemaal rechtgezet, waardoor de acute risico’s voor de korte termijn zijn afgewend.

Schadelijk afval

De containers met asbesthoudend afval op het terrein waren eind januari 2025 al gerepareerd en containers voor nieuw asbest staan op het terrein. Het slachtafval wordt nu correct verwerkt, de omheining van het afvalcentrum voldoet aan de voorschriften en de beveiliging van het afvalcentrum is aangescherpt.

Laatste maatregelen

Voor nieuw biomedisch afval is een oplossing gevonden, binnenkort wordt een nieuwe koelcontainer geplaatst. Voor het afvoeren van het aanwezige biomedisch afval zijn nu speciale transportverpakkingen uit Nederland verscheept. Deze komen in maart aan, waarna het herverpakken van de 9 containers start. Daarna wordt het biomedisch afval naar Nederland afgevoerd, om daar vernietigd te worden.

Vervolg aan het Bestuurscollege

Het is nu aan het Bestuurscollege om de laatste maatregelen snel en adequaat af te ronden en te verbinden aan het afvalbeleid voor de langere termijn. De wRv draagt de ingezette en afgeronde maatregelen over aan het Bestuurscollege.

Voor de wnd. Rijksvertegenwoordiger is het cruciaal dat er in goede samenwerking snel concrete resultaten worden geboekt. De wRv zet het interbestuurlijk toezicht in het kader van Selibon Lagun voort met als doel een structurele oplossing voor een gezond en veilig afvalbeleid op Bonaire.