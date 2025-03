Economische agenda voor Groningen en Noord-Drenthe gepresenteerd

Donderdag 6 maart presenteerde kwartiermaker Jakob Klompien de concept economische agenda voor Groningen en Noord-Drenthe. De agenda kwam tot stand door samenwerking van de Rijksoverheid met gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe.

Onderdeel van Nij Begun

De economische agenda is onderdeel van het pakket aan maatregelen na de parlementaire enquête gaswinning: een Nij Begun voor Groningen en Noord-Drenthe. De agenda is een investeringskader voor dertig jaar. Voor de economische agenda toont het kabinet haar generatielange betrokkenheid met €100 miljoen per jaar voor de komende 30 jaar, en een eenmalige impuls van €250 miljoen.

Input van inwoners en experts

De inhoud van de economische agenda komt voort uit talloze gesprekken met ondernemers, inwoners, experts en bestuurders. Online konden mensen hun mening geven in verschillende participatierondes, er waren expertsessies, grote bijeenkomsten en gesprekken met jongeren. Alle meedenkers waren het eens over het belangrijkste doel van de agenda: het stimuleren van een toekomstbestendige economie in een gezonde en aantrekkelijke regio.

Programma’s en thema’s

De economische agenda focust op fijn leven, wonen en werken in de regio. Daarvoor zijn er plannen voor werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en economisch toekomstperspectief. De agenda is geen opsomming van te financieren projecten en programma's. De agenda investeert in brede, generieke programma’s en projecten en in specifieke thema’s.

De generieke investeringen zijn voor:

Onderwijs, kennis en arbeidsmarkt

Ruimte voor bedrijvigheid

Digitalisering

Profileren en positioneren van de regio

Thema’s waar de economische agenda in investeert:

Duurzame energie

Gezondheid

Landbouw

Industrie

Vrijetijdseconomie

Toekomstbestendig

Bij het maken van keuzes voor investeringen vanuit de economische agenda is er nog veel flexibiliteit. In welke vakgebieden, sectoren en innovaties de economische groei de komende tien, twintig of zelfs dertig jaar gaat plaatsvinden, is namelijk nog niet te voorspellen. Daar houdt de agenda rekening mee, met ruimte voor investeringen in de kansrijke thema’s of sectoren van de toekomst.

Meedenken

Bekijk de economische agenda op de website van Nij Begun. Via www.stemvanprovinciegroningen.nl kan iedereen tot 24 april hun mening geven over deze conceptagenda. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld. Later in 2025 volgt het uitvoeringsplan van de economische agenda.