Economische ontwikkeling Caribisch deel van het Koninkrijk

Betere toegang tot bancaire dienstverlening en financiering voor ondernemers. Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Digitalisering van processen en beschikbaarheid van data voor beleid en uitvoering. Deze randvoorwaarden voor economische ontwikkeling van het Caribisch deel van het Koninkrijk staan in de visie die Staatssecretaris Zsolt Szabó, (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) vandaag mede namens minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Economische ontwikkeling en zelfredzaamheid

Het kabinet wil samen met de overheden, ondernemers en publieke en private stakeholders op de eilanden werken aan concrete oplossingen om de economieën van de eilanden verder te ontwikkelen. Voor alle eilanden geldt dat zij hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ligt ook bij het Rijk een rol in het bevorderen van economische ontwikkeling en zelfredzaamheid. Via de Landspakketten ondersteunt Nederland de autonome landen.

Staatssecretaris Szabó: “Een breed gedragen lange termijnvisie op economie, voldoende publieke investeringen, een goed functionerende kapitaalmarkt en goede regionale samenwerking zijn, naast goed bestuur en een financiële gezonde overheid, belangrijk voor economische ontwikkeling en zelfredzaamheid. Dit is essentieel voor het verbeteren van de levensomstandigheden en het bieden van nieuwe kansen voor inwoners en ondernemers van het Caribisch deel van ons Koninkrijk.”

Minister Beljaarts: "Voor een sterke en toekomstbestendige economie in het Caribisch deel van ons Koninkrijk zijn een duidelijke aanpak, gerichte investeringen en goede samenwerking cruciaal. Door ondernemers de ruimte te geven en inwoners perspectief te bieden versterken we de economische veerkracht van de regio."

Economische prioriteiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Elk eiland is gevraagd om aan te geven wat zij zowel op de korte als op de lange termijn zien als de belangrijkste economische prioriteiten. Zo werkt Bonaire onder meer aan duurzaam toerisme en versterking van de infrastructuur, legt Sint Eustatius zich onder andere op de verdere ontwikkeling van het cultureel-historisch erfgoed en toerisme en richt Saba zich op het versterken van ecotoerisme en ontwikkeling van de haven. Voor alle eilanden geldt dat de toegekende Regio Deals zullen bijdragen aan het realiseren van de plannen.

Uit diverse rapporten en gesprekken met ondernemers, de openbare lichamen en het maatschappelijk middenveld komen vijf belangrijke opgaven die niet nieuw zijn, maar wel van belang voor economische ontwikkeling. Zo zijn toegang tot bancaire dienstverlening en financiering nodig voor het bevorderen van het ondernemingsklimaat. Andere randvoorwaarden zijn connectiviteit en infrastructuur, minder transportkosten en regeldruk, een goed functionerende arbeidsmarkt, digitalisering en beschikbaarheid van data.

Gerichte ondersteuning bij economische ontwikkeling autonome Landen

Sturing van de economische ontwikkeling is een autonome aangelegenheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf. Vanuit Nederland wordt met de Caribische landen onder meer gewerkt aan toegankelijke financiering voor MKB met de Borgstelling MKB kredieten. Op basis van de afspraken die zijn gemaakt in de Landspakketten, wordt o.a. samengewerkt aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en digitalisering.

Op Sint Maarten vinden via het Trustfonds Wederopbouw Sint Maarten van de Wereld Bank investeringen in de infrastructuur plaats. Daarnaast wordt op Curaçao samengewerkt bij de ontwikkeling van een groene waterstofketen en vindt door de Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) ondersteuning plaats in alle drie de Caribische landen.

Minder afhankelijkheid van voedselimporten

Voedselzekerheid is een belangrijk thema op alle zes de eilanden. Zij zijn grotendeels afhankelijk van voedselimport uit het buitenland, wat hen kwetsbaar maakt en leidt tot hoge voedselprijzen. Om deze uitdaging aan te pakken, heeft het kabinet 24 mln. euro vrijgemaakt om de voedselzekerheid te vergroten en de afhankelijkheid van import op termijn te verminderen. Staatssecretaris Szabó heeft een kwartiermaker aangesteld die gaat onderzoeken welk instrument het meest geschikt is om duurzame en innovatieve resultaten te bereiken. Het doel is om na de zomer te starten met de uitvoering van dit plan.

Op 16 april debatteert de commissie Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Szabó en minister Beljaarts over economische ontwikkeling en zelfredzaamheid van de Caribische delen van het Koninkrijk.