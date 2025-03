Isolatieaanpak Groningen en Noord-Drenthe: aangepaste subsidieregeling naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft de aangepaste subsidieregeling voor de isolatieaanpak van Groningen en Noord-Drenthe (maatregel 29 uit Nij Begun) naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregel, onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport over de aardbevingsschade in de regio, werd in maart 2024 gepresenteerd en afgelopen jaar verder uitgewerkt. Het doel is dat de regeling in mei van kracht is, zodat de eerste woningeigenaren nog voor de zomer subsidie aan kunnen vragen.

Woningeigenaren met lage inkomens en woningeigenaren in het versterkingsgebied kunnen rekenen op 100% subsidie van hun isolatie- en ventilatiekosten. Alle andere woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe krijgen 50% van hun kosten vergoed. In de rest van Nederland liggen deze percentages tussen de 15 en de 30%. Naar aanleiding van de consultatie is toegevoegd dat woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe die tussen 25 april 2023 en 10 maart 2025 al triple glas en kozijnen hebben aangeschaft, ook gebruik kunnen maken van 50 of 100% subsidie.

Staatssecretaris Herstel Groningen Van Marum: ‘Ik ben blij dat dit voorstel nu bij de Tweede Kamer ligt. Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe verdienen onze steun. De mensen die het meest geleden hebben onder de aardbevingen worden hiermee extra ondersteund en ontzorgd. Mensen gaan profiteren van lage energiekosten en zo gaan we energiearmoede tegen. De eerste aanvragen kunnen al voor de zomer worden gedaan, dus mensen hoeven niet langer te wachten. De regio krijgt hiermee op veel fronten een grote impuls en wordt een plek waar iedereen een goed geïsoleerd huis heeft.’

Met de isolatieaanpak kunnen alle woningeigenaren hun huur- en koopwoningen in Groningen en Noord-Drenthe die nu nog niet voldoende geïsoleerd zijn, voor 2035 isoleren, zodat deze aan de standaard voor woningisolatie voldoen. Wie subsidie aanvraagt, kan bij elke stap ondersteuning krijgen. Ze kunnen hiervoor terecht bij 1 loket.

100% of 50% subsidie voor een goed geïsoleerd huis

De regeling geeft prioriteit aan woningeigenaren met een laag inkomen en aan degenen die het meest geleden hebben onder de aardbevingen en de overlast en onzekerheden rond de versterkingsoperatie. Juist deze groepen verdienen het om zoveel als mogelijk ondersteund en ontzorgd te worden. Dit is de groep die 100% subsidie krijgt, met een maximum van € 40.000. Het gaat hier om woningeigenaren van het versterkingsgebied en woningeigenaren met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum.

Alle overige woningen in Groningen en Noord-Drenthe die nog niet voldoen aan de standaard voor woningisolatie komen in aanmerking voor een vergoeding van 50% voor de isolatie-en ventilatiemaatregelen, die nodig zijn om te komen tot de standaard voor woningisolatie. Met een maximum van € 20.000. Voor de overige 50% van de financiering is eventueel een aantrekkelijke lening beschikbaar bij Nationaal Warmtefonds. De lening kan in de meeste gevallen betaald worden vanuit besparing op de energierekening.

De maximum bedragen van € 20.000 en € 40.000 zijn voor de meeste woningen niet nodig. Per woning wordt gekeken wat nodig is maar de meeste huizen zullen voor minder kosten kunnen worden geïsoleerd tot de standaard voor woningisolatie.

De regeling geldt ook voor woningeigenaren en verhuurders in een VvE.

Huurders profiteren door een lagere energierekening

Woningeigenaren nemen zelf isolatiemaatregelen. Bij huurders gaat dit via de particuliere verhuurder of woningcorporatie. Woningcorporaties hebben al met de overheid afgesproken om woningen met energielabels E, F en G te verduurzamen. Daarnaast krijgen corporaties in de regio een bijdrage van € 222 miljoen voor het isoleren van hun woningen. Huurders van woningcorporaties hoeven niet te betalen voor de isolatiemaatregelen, de huur mag niet om deze reden worden verhoogd. Huurders profiteren van de isolatiemaatregelen door een lagere energierekening.

Triple glas en kozijnen

Veel reacties op een eerdere versie van de isolatieaanpak gingen over triple glas en kozijnen. Op basis van die opmerkingen is de regeling aangepast. Het uitgangspunt is dat maatregelen tot de isolatiestandaard vergoed worden en daarvoor is HR++ glas voldoende. Met de huidige versie van de regeling kunnen woningeigenaren die tussen 25 april 2023 en 10 maart 2025 triple glas en kozijnen toegepast hebben nog 100% of 50% subsidie ontvangen, afhankelijk van de plaats van de woning en het inkomen van de eigenaar. Vanaf 10 maart geldt nog steeds dat inwoners uit Groningen en Noord-Drenthe subsidie kunnen krijgen voor triple glas in combinatie met kozijnen, maar dan vergelijkbaar met woningeigenaren in de rest van Nederland. Zij krijgen 30% subsidie voor triple glas in combinatie met kozijnen.

Woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe krijgen vanaf vandaag hierdoor de keuze tussen:

50% of 100% subsidie voor HR++ glas zonder kozijnen of

30% subsidie voor de combinatie triple glas en kozijnen.

Eerste aanvragen voor de zomer

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de uitvoerder van de regeling. Het SNN heeft de juiste kennis en ervaring in de regio en brengt op dit moment alles in gereedheid om de subsidies te gaan verstrekken.

Het doel is dat de regeling in mei 2025 van kracht gaat. Daarmee kan de groep woningeigenaren die na 25 april 2023 al hebben verduurzaamd als eerste met terugwerkende kracht subsidie aanvragen in juni. Na de zomer van 2025 gaat het subsidieloket open voor nieuwe subsidieaanvragen. Dit gebeurt gefaseerd per postcode. Er wordt samen met de gemeenten gezorgd voor ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft, bijvoorbeeld bij het aanvragen van de subsidie, het vinden van een adviseur of een uitvoerder.

Ondertussen kan iedere woningeigenaar doorgaan met isolatieplannen en de isolatie van zijn of haar woning starten of afmaken. Bekijk het stappenplan voor het nu al isoleren op nijbegun.nl.