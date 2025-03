Europese landen starten samenwerking versterken halfgeleiderindustrie

Op initiatief van de Nederlandse minister Beljaarts (Economische Zaken) hebben 9 landen met elkaar afgesproken om de Europese halfgeleiderindustrie te versterken. De ministers van België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen en Spanje hebben vandaag, 12 maart 2025, in Brussel de zogenoemde Semicon Coalition opgericht. De samenwerking legt zich toe op extra innovatie, het uitbreiden van de Europese positie naar andere onderdelen in de waardeketen en het sneller brengen van technologie naar de markt.

Halfgeleiders zijn een bouwsteen voor vrijwel alle bedrijfsprocessen, apparaten, machines en consumentenproducten. Het versterken van de Europese positie in deze keten is niet alleen een economische prioriteit, maar ook een strategische noodzaak voor het behoud van welvaart en veiligheid, zo stellen de 9 landen. Betere samenwerking helpt bovendien om de Europese autonomie, weerbaarheid en het verdienvermogen te verbeteren. De coalitie gaat voor haar doelen samenwerken de Europese Commissie die bij de lancering vandaag aanwezig was.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “De economieministers van de betrokken landen onderschrijven allemaal dat Europese landen, industrie en kennisinstituten intensiever moeten gaan samenwerken. Niet een beetje meer, maar veel meer. We hebben afgesproken voor het eerst een gezamenlijke aanpak op te stellen om de productiecapaciteit te vergroten, meer publiek en private financiering voor de nieuwste halfgeleidertechnologieën en -toepassingen te hebben én te investeren in voldoende opgeleide mensen die kunnen werken in deze sector.”

Doelen van de coalitie zijn onder meer het uitbreiden van de productiecapaciteit binnen de EU en het nog verder versterken van de huidige Europese wereldspelers in de halfgeleiderwaardeketen. Het initiatief van de negen landen speelt ook in op de wereldwijde toename van overheidsinvesteringen in de sector. Zo is er op dit moment via de EU Chips Act een gezamenlijke financiering van € 43 miljard voor de Europese halfgeleiderketen beschikbaar. Andere grote internationale miljarden projecten zijn de CHIPS & Science Act in de VS, The Big Fund in China en investeringen in Zuid-Korea, Taiwan en Japan. De Semicon Coalition gaat daarom ook samen met de Europese Commissie voor de langere termijn kijken naar de wijze van ondersteuning.