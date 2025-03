Benoeming directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst

I. (Ivar) Nijhuis wordt directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst bij het ministerie van Algemene Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2025.

Ivar Nijhuis is sinds september 2020 ambassaderaad Justitie en Veiligheid/Asiel en Migratie in het Verenigd Koninkrijk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij directeur Communicatie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van januari 2015 tot juli 2016 was Ivar programmadirecteur vliegramp MH17 bij het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder vervulde hij de functie van directeur Communicatie achtereenvolgens bij het ministerie van Economische Zaken en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en diverse communicatiefuncties bij de gemeente Rotterdam, waaronder Hoofd Concerncommunicatie Bestuursdienst Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.