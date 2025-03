Kabinet neemt maatregelen om hersteloperatie te verbeteren

Om ouders met aanvullende schade beter te helpen wordt de manier waarop de aanvullende schade wordt gecompenseerd, beter ingericht. In plaats van vijf afzonderlijke routes komen er twee schaderoutes. Beide routes gaan werken met één uniform schadekader met vaste vergoedingen. Ook wil het kabinet de bezwaarafhandeling eerlijker maken door meer te prioriteren. Daarnaast stelt het kabinet ook een aantal gerichte maatregelen voor om het beschikbaar stellen van dossiers en de brede ondersteuning te verbeteren en te zorgen dat ouders die de regie kwijt zijn beter worden ondersteund.

Versnellen en verslimmen

Het kabinet heeft de ambitie om het financieel herstel voor alle ruim 41000 gedupeerde ouders uiterlijk in 2027 af te ronden. De afgelopen tijd zijn verschillende maatregelen genomen die er voor gezorgd hebben dat een aantal knelpunten in de hersteloperatie zijn aangepakt. Voor veel ouders is het eerste deel van de hersteloperatie inmiddels afgerond. Op een aantal onderdelen loopt de hersteloperatie nog niet goed genoeg. Ouders moeten nog te vaak langer wachten op de behandeling van hun bezwaar en op hun verzoek voor aanvullende schade. Ook het aanleveren van dossiers gaat nog altijd niet goed. Daarom heeft het kabinet de Commissie Van Dam gevraagd met een aantal aanbevelingen te komen die de hersteloperatie op onderdelen versnellen en verslimmen. Met deze aanbevelingen in de hand heeft het kabinet een aantal maatregelen voorgesteld die er voor moeten zorgen dat gedupeerden verder kunnen met hun leven.

Aanvullende schade

Voor een groep ouders is de compensatie die zij hebben gehad niet voldoende om alle schade te compenseren die zij hebben geleden door de kinderopvangtoeslagaffaire. Zij hebben bijvoorbeeld hun baan of huis verloren door alle problemen. Op dit moment zijn er vijf routes voor ouders met aanvullende schade. Om deze groep ouders beter te helpen wil het kabinet het stelsel voor het vergoeden van deze aanvullende schade herontwerpen. Ouders kunnen straks hun aanvullende schade op twee manieren vergoed krijgen. De bestaande SGH-route en een ‘zelfstandige’ route, waarin ouders en hun advocaten zelfstandig hun schade aannemelijk maken. Beide routes gaan werken met één uniform schadekader met vaste vergoedingen. Beide schaderoutes worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst (VSO). Voor ouders met complexe schadeposten wordt een ‘Commissie Complexe Schadeposten’ ingericht. De verwachting is dat het ontwikkelen van het uniforme schadekader, het uitwerken van de twee routes en de route voor complexe schade rond het mei-reces is afgerond.

Bezwaren en dossiers

Een van de belangrijkste knelpunten waar een doorbaak nodig is, is de verstopping bij het samenstellen van dossiers en afhandelen van bezwaren. Ouders moeten te lang wachten op hun dossier en voor de bezwaarafhandeling zijn wachtrijen te lang. Het kabinet wil een aantal gerichte ingrepen doen om deze opstoppingen op te lossen. Door waar mogelijk dossiers minder te lakken wordt de verstrekking van dossiers versneld. Omdat het eerste deel van de hersteloperatie bijna is afgerond, kunnen medewerkers waar mogelijk worden bijgeschoold. Dat zorgt ervoor dat de komende maanden extra medewerkers kunnen worden ingezet om het verstrekken van de dossiers en het behandelen van bezwaren verder te versnellen. Een responsieve aanpak van bezwaren moet er voor zorgen dat er beter geluisterd wordt naar de behoefte van de ouder en het mogelijk wordt om bezwaren beter te prioriteren.

Brede ondersteuning

Naast financiële problemen hebben ouders vaak ook problemen gekregen op andere terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van werk en zorg. Om hen daarbij te helpen kunnen zij terecht bij hun gemeente voor brede ondersteuning. Het kabinet wil de kaders voor brede ondersteuning eerlijker maken en verduidelijken. Dat moet er voor zorgen dat de ondersteuning van ouders en hun kinderen beter aansluit op de voortgang van het financieel herstel. Ook bouwt het kabinet de aanpak uit voor gezinnen die de regie kwijt zijn.

Stand van de hersteloperatie

Op dit moment heeft 92% van de gedupeerde ouders de integrale beoordeling doorlopen. De verwachting is dat in de loop van 2025 alle integrale beoordelingen zijn afgerond. Voor vrijwel alle gedupeerden zijn publieke schulden kwijtgescholden en zijn betalingsachterstanden op private schulden zo goed als afgelost. Daarnaast heeft nagenoeg alle gedupeerde kinderen inmiddels een tegemoetkoming ontvangen. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet om gedupeerde gezinnen voorbij het onrecht te helpen.