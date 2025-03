Kabinet zet in op koolstofverwijdering

Het kabinet heeft in kaart gebracht hoe Nederland koolstofverwijdering kan inzetten in de toekomst. Koolstofverwijdering is een methode om uitstoot die klimaatopwarming veroorzaakt veilig uit de lucht te halen en langdurig op te slaan. Dit is nodig om klimaatneutraal te worden en biedt kansen voor groene groei van onze economie en samenleving.

Negatieve emissies

Nederland en Europa hebben de afgelopen jaren veel gedaan om broeikasgasuitstoot te verminderen, maar dat alleen is niet genoeg om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom zal er ook CO2 uit de atmosfeer moeten worden verwijderd. De opgevangen koolstof wordt bijvoorbeeld opgeslagen onder de grond, bijvoorbeeld in lege gasvelden of met gewassen en bomen. Het kan ook worden gebruikt als grondstof voor de industrie of de bouw.



Om koolstofverwijdering een plek te geven in het klimaatbeleid en investeringszekerheid te bieden, houdt het kabinet rekening met een jaarlijkse bijdrage van 20 tot 25 megaton koolstofverwijdering per jaar in Nederland tussen 2040 en 2050. Dat is ongeveer 10% van de uitstoot van Nederland in 1990, ook vergelijkbaar met de huidige uitstoot van de hele mobiliteitssector.

Koolstofverwijdering wordt een onmisbaar spoor in het nationale en internationale klimaatbeleid. Het helpt om de uitstoot te verlagen, klimaatneutraliteit te bereiken en na 2050 meer CO2 te verwijderen dan uit te stoten (netto negatieve emissies). Het terugdringen van de uitstoot blijft onverminderd belangrijk.

Nieuwe techniek, nieuwe kansen

De techniek van koolstofverwijdering is relatief jong, wat vraagt om nieuwe en creatieve technieken. Dat biedt kansen voor ondernemers. Innovatieve Nederlandse bedrijven werken nu al aan het ontwikkelen, testen en verkopen van deze technieken. Denk aan grote filters die CO2 uit de lucht halen of koolstofopslag in bouwmaterialen, zoals beton.

Routekaart

Met de Routekaart Koolstofverwijdering worden drie fases onderscheiden:

Tot circa 2030: de opstartfase met nadruk op innovatie en het ontwikkelen van regelgeving. Vanaf circa 2030: de opschalingsfase met nadruk op opschaling middels een koolstofmarkt. Vanaf circa 2040: de internationaliseringsfase met nadruk op een volwassen koolstofmarkt die steeds mondialer wordt en zich voorbereidt op netto negatieve emissies.

Het Nederlandse koolstofverwijderingsbeleid wordt in lijn met de drie fases ontwikkeld in drie gelijktijdige sporen: i) verstevigen van internationale boekhoudregels, ii) creëren van een Europese koolstofmarkt, en iii) het klaarmaken van Nederlandse bedrijven voor deze koolstofmarkt door nationale innovatie en kennisontwikkeling.

Klimaatplan 2025 - 2035

De routekaart koolstofverwijdering vloeit voort uit het Klimaatplan 2025 - 2035, dat gelijktijdig met de routekaart aan de Eerste en Tweede Kamer wordt aangeboden. In het Klimaatplan wordt de weg naar klimaatneutraliteit in 2050 geschetst en het bevat een beleidsagenda voor de periode 2025-2035. Naast broeikasgasreductie heeft het plan ook aandacht voor de vraag hoe deze transitie rechtvaardig kan verlopen. Eind 2024 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over een eerdere versie van het Klimaatplan. Ook heeft de Raad van State een advies uitgebracht. De kabinetsreactie op zowel de consultatie als het advies van de Raad van State zijn als bijlagen aan het Klimaatplan toegevoegd.