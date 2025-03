Nieuwe burgemeester in Vught

C.N.A. (Chantal) Nijkerken – de Haan is benoemd tot burgemeester van de gemeente Vught. De benoeming gaat in op 2 april 2025.

Mevrouw Nijkerken – de Haan (51 jaar) is lid van de VVD. Zij is momenteel waarnemend burgemeester in de gemeente Beesel.

Op dit moment is Roderick van de Mortel (VVD) burgemeester van de gemeente Vught.