Persuitnodiging arbeidsmarktkraptetop 21 maart 2025

Op vrijdag 21 maart houdt het kabinet een top over arbeidsmarktkrapte. In Nederland zijn er voor iedere 100 werkzoekenden 108 openstaande vacatures. Er zijn dus structureel te weinig mensen om al het werk te doen. De verwachting is dat dit zo blijft, zo blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050.

Op de top gaan minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken, minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Mariëlle Paul van Funderend Onderwijs en Emancipatie in gesprek met verschillende maatschappelijke partijen over hoe Nederland hiermee omgaat.

De top wordt om 10.00 uur geopend door minister Eddy van Hijum. Daarna geeft Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, een keynote speech. Zij gaat de krapte op onze arbeidsmarkt duiden en de verbinding leggen naar gesprekken over productiviteit en over keuzes wat we doen in onze economie en publieke sector. De aanwezige bewindspersonen leveren vervolgens een bijdrage aan de paneldiscussies. Daarna gaan de aanwezigen verder in interactieve deelsessies.

Minister Eddy van Hijum: “Het tekort aan personeel ondergraaft de kwaliteit van de publieke dienstverlening en het verdienvermogen van Nederland. We moeten onder ogen zien dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Om onze welvaart op peil te houden moeten werkgevers in vrijwel alle sectoren met minder mensen méér presteren. Onze arbeidsproductiviteit moet omhoog en meer uren werken moet aantrekkelijker worden. En we moeten alles op alles zetten om mensen die nu nog werkloos langs de kant staan kansen te bieden om mee te doen. Over de aanpassingen die dit vraagt ga ik op deze top met alle aanwezigen in gesprek.”

Programma Top Arbeidsmarktkrapte