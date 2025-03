EU-ministers digitale economie en -technologie naar Amsterdam voor D9+ Top

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) is op woensdag 26 en donderdag 27 maart 2025 gastheer van de Europese D9+ Top in Nederland. Ministers uit de dertien EU-lidstaten die het sterkst zijn gedigitaliseerd en EU-commissaris Henna Virkkunen (vicevoorzitter Europese Commissie) komen hiervoor naar Amsterdam. De landen hebben gezamenlijke ambities om hun digitale economie, -infrastructuur en -technologieën te versterken, consumenten beter te beschermen en te zorgen voor een bijpassende Europese digitale technologiestrategie.

Op de agenda in Amsterdam staan overleggen om te zorgen voor meer Europese private investeringen in digitale technologieën en het verbeteren van de toegang van groeibedrijven tot financiering. Ook hebben de ministers gesprekken over connectiviteit en de uitdaging om te zorgen voor meer rekenkracht om Europese innovaties te kunnen ontwikkelen op het terrein van zowel digitale infrastructuur als -technologie. De deelnemende landen hebben tijdens de D9+ ook een bijeenkomst over kunstmatige intelligentie. Zowel over AI-toepassingen in de economie, AI-infrastructuur als het gebruik van AI in publieke dienstverlening. Bij deze gesprekken geven ook diverse gastsprekers inzicht in hoe bedrijfsinvesteringen kunnen worden aangejaagd.



De volgende ministers uit de D9+landen komen naar Amsterdam: Caroline Stage (Minister for Digital Affairs; Denemarken), Liisa-Ly Pakosta (Minister of Justice and Digital Affairs; Estland), Niamh Smyth (Minister of State for Trade, Promotion, AI and Digital Transformation; Ierland), Elisabeth Margue (Minister Delegate to the Prime Minister for Media and Connectivity, Luxemburg), Dariusz Standerski, Secretary of State for Digital Affairs, Polen); Margarida Balseiro Lopes (Minister for Youth and Modernization; Portugal), Ksenija Klampfer (Minister of Digital Transformation, Slovenië), Oscar Lopez Águada (Minister for Digital Transformation and Civil Service; Spanje), Marian Jurečka, Minister of Labour and Social Affairs, Tsjechië), Erik Slottner (Minister for Public Administration; Zweden). De afvaardiging vanuit België en Finland is nog niet bekend.



De deelnemers hebben de ambitie om in Amsterdam te komen tot een slotverklaring die minister Beljaarts dan zal overhandigen aan EU-commissaris Virkkunen. Tegelijk met de D9+ Top vinden er in Nederland ook overleggen plaats tussen bedrijfsfederaties (B9+) en startup- en scale-up organisaties (S9+) uit de dertien betrokken landen.

Ontstaan D9+

Zweden is in 2016 een initiatief genaamd ‘Digital Frontrunners’ gestart naar aanleiding van een rapport waarin negen EU-lidstaten als koploper bestempeld. Inmiddels zijn er vier nieuwe landen ook lid geworden. Zij komen informeel twee keer per jaar bij elkaar om gezamenlijk te werken aan hun ambities op het terrein van digitale economie en -technologie. Er is sprake van een roterend voorzitterschap. Na Nederland organiseert Portugal is in het tweede halfjaar van 2025 de volgende D9+.