Vogelgriep vastgesteld in Putten

In Putten (gemeente Putten, provincie Gelderland) is vogelgriep vastgesteld op een kalkoenenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 27.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen de 3-kilometerzone liggen 12 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend en door de Gezondheidsdienst Dieren gemonitord. In de 10-kilometerzone liggen 62 andere bedrijven met pluimvee.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone, waar in totaal 74 andere bedrijven liggen, geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 20 november 2024 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De afschermplicht geldt voor gehouden vogels, en een ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, met uitzondering van fazanten, loopvogels en sierwatervogels. Deze dienen wel afgeschermd te worden.

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten of pluimvee, van en naar deze locatie, zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.