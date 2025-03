Kabinet en netbeheerders werken aan ruim 100 maatregelen tegen vol stroomnet

De aanpak van het volle stroomnet is een belangrijke prioriteit voor het kabinet. De overheid werkt samen met de netbeheerders, ACM en marktpartijen aan ruim 100 maatregelen om zo snel mogelijk meer ruimte op het net te creëren. Vandaag verschijnt de jaarlijkse voortgangsrapportage. Deze laat ook zien dat, ondanks alle inspanningen, de wachtlijst met bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen nog steeds groeit. Daarom werkt minister Hermans van Klimaat en Groene Groei aan oplossingen om de aanpak van het volle stroomnet verder te versnellen. Deze maatregelen worden eind april afgerond.

Nieuwe cijfers

Het hoogspanningsnet wordt op zo’n 250 plekken verzwaard, waarvan 70 projecten nu in de bouwfase zijn. Dit zijn enorme bouwprojecten voor de ‘snelweg’ van het stroomnet. Op het middenspanningsnet, de ‘provinciale weg’, bouwden de netbeheerders de afgelopen 2 jaar bijna 50 nieuwe stations. Dat is een verdubbeling van de 2 jaar daarvoor. Op het lokale net in de woonwijken zijn ruim nieuwe 2.400 transformatorhuisjes bijgebouwd, ten opzichte van zo’n 1.500 in het jaar daarvoor. Ondanks alle uitbreidingen groeide de vraag naar ruimte harder dan de netbeheerders het stroomnet konden uitbreiden en verdubbelde de wachtlijst van bedrijven en instellingen die een (zwaardere) aansluiting willen.

Sneller bouwen

De uitbreiding van het stroomnet is een enorme opgave. Er moeten tot 2050 nog zo’n 50.000 transformatorhuisjes bijgebouwd worden en meer dan 100.000 kilometer elektriciteitskabels de grond in. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet versnellen.

Minister Hermans heeft een wetswijziging naar de Raad van State gestuurd om de procedures voor de uitbreiding van het net in te korten. Met een gedoogplicht kunnen procedures tot 1,5 jaar worden versneld. Daarnaast wil het kabinet de uitbreiding van het net aanwijzen als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’, wat ook tot 1,5 jaar kan besparen.

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om ‘koepelvergunningen’ in te voeren waarmee meerdere vergunningen tegelijkertijd worden afgegeven aan netbeheerders. Een vliegende brigade van experts gaat provincies en gemeente helpen om sneller vergunningen af te geven.

Er wordt gewerkt aan een vaste aanpak en grondprijs zodat de netbeheerders sneller grond kunnen aankopen om de benodigde energie-infrastructuur op te bouwen. Met een modelovereenkomst kan de plaatsing van transformatorhuisjes worden versneld.

Stroomnet beter benutten

Het stroomnet is op de meeste plekken niet 24 uur per dag vol. Door het stroomverbruik beter te spreiden kan de ruimte op het stroomnet beter worden benut en kunnen er sneller nieuwe partijen worden aangesloten.