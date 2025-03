Kabinet wil regeling voor slachtoffers beroepsziekten uitbreiden per 1 juli

Staatssecretaris Jurgen Nobel wil de financiële regeling uitbreiden voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen. De tegemoetkoming gaat volgens de plannen vanaf 1 juli 2025 gelden voor 6 beroepsziekten. Dat zijn er nu nog 3. De staatssecretaris wil de kans op een tegemoetkoming verhogen en de bekendheid van de regeling vergroten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) biedt sinds 2023 voor slachtoffers een kortere en snellere route naar erkenning van hun beroepsziekte. De gang naar de rechter is vaak lang en ingewikkeld. De werkgever is dan niet altijd meer in beeld, bijvoorbeeld omdat het bedrijf in kwestie is opgeheven.

De regeling geldt nu voor 3 beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische beroepsastma en CSE, ook wel schildersziekte genoemd. Het kabinet wil daar neus(bijholte)kanker door houtstof, silicose (onherstelbare schade aan de longen door ontstekingsreacties) en longkanker door inademing van silica (kwartsstof) aan toevoegen.

Deze beroepsziekten worden toegevoegd op basis van het geschatte aantal ziektegevallen in Nederland en de beschikbaarheid van gegevens om de aanvragen te kunnen beoordelen.

Regeling verbeterd

Het kabinet vergroot daarnaast de kans op een toekenning. Wat onder meer verandert, is het in principe accepteren van de door een bevoegd arts vastgestelde diagnose. Het controleren van onderliggend onderzoek is dan niet meer nodig.

Het deskundigenpanel – dat aanvragen beoordeelt – krijgt meer ruimte om op basis van eigen expertise en ervaring tot een besluit te komen. Ook wordt de regeling breder onder de aandacht gebracht bij onder meer medisch specialisten, patiënten en hun familie. De verbeteringen moeten ertoe leiden dat er op termijn meer aanvragen worden ingediend en toegekend.

Sinds de start van de regeling hebben ongeveer 450 mensen een aanvraag gedaan voor de TSB-regeling en zijn er ruim 100 aanvragen gehonoreerd. De eenmalige tegemoetkoming bedraagt ruim € 25.000.

Internetconsultatie in april

De voorgestelde wijzigingen gaan in april in internetconsultatie. Dit betekent dat iedereen dan kan reageren op de uitbreiding en wijzigingen van de regeling. Naar verwachting kan de aangepaste regeling per 1 juli 2025 in werking treden.