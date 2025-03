Kabinet: € 54 miljoen voor reductie ammoniakuitstoot in industrie

Het kabinet stelt € 54 miljoen aan subsidie beschikbaar aan Rockwool, OCI en Fibrant om de uitstoot van ammoniak in de industrie verder terug te dringen. Dankzij deze subsidie kunnen deze bedrijven investeren in geavanceerde technieken, zoals wassers, waarmee zij hun ammoniakuitstoot aanzienlijk verminderen. Dit initiatief maakt deel uit van de eerder aangekondigde aanpak piekbelasting industrie en draagt bij aan een duurzamere en schonere basisindustrie.

Met deze subsidieregeling wordt een jaarlijkse stikstofreductie van 216.000 kilo gerealiseerd. In totaal helpt deze aanpak de basisindustrie om meer dan 30% van de ammoniakuitstoot terug te dringen. De steun van de overheid stelt bedrijven in staat om noodzakelijke verduurzamingsstappen te zetten en hun impact op het milieu te verkleinen.

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei): "De industrie is onmisbaar in Nederland. Met deze subsidie helpen we bedrijven om hun ammoniakuitstoot fors terug te dringen, bovenop de wettelijke verplichtingen. Dit is een goed voorbeeld van hoe industrie en overheid samen kunnen werken aan schonere productieprocessen én een leefbare omgeving. Stikstofreductie, verduurzaming en een sterke industrie kunnen op deze manier hand in hand gaan."

De regeling is specifiek gericht op maatregelen die niet wettelijk verplicht zijn voor de industrie, maar die wel een grote bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Bedrijven konden zich inschrijven via een tender, de subsidies werden toegewezen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan de meest kostenefficiënte en effectieve plannen. De geselecteerde projecten moeten uiterlijk in 2028 zijn afgerond.

Het grote aantal aanvragen oversteeg het beschikbare budget, daarom onderzoekt het ministerie de mogelijkheden om deze aanpak voort te zetten. Het kabinet blijft zich inzetten voor een effectieve reductie van stikstofuitstoot en ondersteunt bedrijven bij de noodzakelijke transitie naar een duurzamere toekomst.