Kabinet kent € 36,6 miljoen toe aan 39 projecten gericht op leven lang ontwikkelen

Het kabinet investeert € 36,6 miljoen in 39 projecten uit de 3e aanvraagronde van de LLO-Katalysator uit het Nationaal Groeifonds. De projecten richten zich op samenwerkingen tussen werkgevers, het mbo, hbo en wo en private opleiders zoals de bedrijfsvakscholen van de betrokken sectoren. Specifieke focus ligt hierbij op het om- en bijscholen van vakmensen voor de energie- en grondstoffentransitie. Met deze toewijzing komt het totaal aantal toegekende LLO-projecten op 94, verspreid over het hele land.

Zo gaat Friesland na deze toekenning aan de slag met het verduurzamen van de regionale maakindustrie, zoals de textielindustrie en machinebouw. Hiervoor zijn veel nieuwe vaardigheden en kennis nodig binnen bedrijven.

Ook gaat een coalitie van bedrijven en opleidingen in meerdere regio’s onder leiding van Aeres aan de slag met een bij- en omscholingsaanbod voor bedrijven in de zuivelindustrie en in de zoetwaren- en bakkerijsector. Dit draagt bij aan de transitie naar circulaire productie in de levensmiddelenindustrie.

In de Rotterdamse Haven wordt ingezet op het opleiden van medewerkers tot regisseurs die in staat zijn om complexe processen, zoals netcongestie in de haven, op te lossen.

Staatssecretaris Mariëlle Paul: “Dat onderwijsinstellingen en honderden bedrijven in alle provincies door heel Nederland nu voortvarend aan de slag gaan, is een ontzettend mooi resultaat van deze regeling. Het toont de grote betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven bij de maatschappelijke opgaven die er liggen op het gebied van, bijvoorbeeld, de energie- en grondstoffentransitie. En tegelijkertijd laat het ook de enorme drive zien die er is om bij te dragen aan een goed opgeleide beroepsbevolking.”

LLO-katalysator

De komende jaren neemt de arbeidsmarktkrapte alleen maar toe, terwijl de arbeidsproductiviteit daalt en we voor forse maatschappelijke opgaven staan. Een leven lang blijven ontwikkelen wordt zo steeds belangrijker.

De LLO-katalysator is een meerjarige investering vanuit het Nationaal Groeifonds met als doel om binnen regio’s en sectoren Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen. Onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten werken hierin samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om in te kunnen spelen op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. De toegekende subsidieaanvragen dragen bovendien bij aan het innoveren en opleiden van vakmensen, met name door de inzet van om- en bijscholing of door het leren en innoveren op de werkvloer te versterken.