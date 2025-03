Kabinet pleit voor scherpe keuzes in volgende Europese meerjarenbegroting

Het kabinet wil dat de Europese Unie (EU) in de nieuwe Europese meerjarenbegroting scherpe keuzes maakt. Nederland pleit daarom voor een moderne en toekomstgerichte EU-begroting die bijdraagt aan de versterking van het Europees concurrentievermogen, een stevig migratie- en asielbeleid, en veiligheid en defensie. Deze prioriteiten komen tegemoet aan de belangrijkste uitdagingen waar Nederland en de EU voor staan. Dat schrijven minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken en minister Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De huidige Europese meerjarenbegroting loopt in 2028 af. De lidstaten van de EU zullen dan ook voor een periode van tenminste vijf jaar in het volgende zogeheten Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) opnieuw afspreken waaraan de EU geld uit gaat geven. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in juli 2025 hiervoor een voorstel. Het kabinet zet in de brief aan de Tweede Kamer de Nederlandse inzet voor de onderhandelingen over het volgende MFK uiteen.

Het kabinet wil met scherpe keuzes zorgen voor een moderne en toekomstgerichte Europese meerjarenbegroting – en een sterkere positie van de EU op het wereldtoneel. Daarnaast wil het kabinet dat de EU beter in staat is om in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Het kabinet benadrukt ook dat Europese middelen effectief en transparant moeten worden ingezet, met een sterke focus op het naleven van de rechtsstaat. Daarbij is het uitgangspunt dat de Nederlandse afdrachten aan de EU niet verder stijgen dan nu in de begroting is opgenomen, zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. Het kabinet is van mening dat daarmee een ambitieus Europees beleid mogelijk blijft, ook zonder stijging van de afdrachten.

De onderhandelingen over het MFK starten na de presentatie van de voorstellen van de Europese Commissie. Ze staan de komende jaren hoog op de Europese agenda en duren naar verwachting zeker twee jaar.