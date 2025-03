Kabinet wil het makkelijker maken om werk te combineren met zorg

Het kabinet wil het makkelijker maken om werk te combineren met zorgverantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld kinderen of naasten. Door de vergrijzende bevolking en het tekort aan personeel komen er meer zorgtaken op mensen af en neemt de druk toe om meer uren te werken. Om dit te combineren is er volgens het kabinet flexibiliteit op het werk nodig, moeten mensen keuzes kunnen maken zonder financieel in de knel te komen en moet de overheid goede ondersteuning bieden bij de drukte van het leven. Dat schrijft minister van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Kamer.

Minister Van Hijum: “Nederlanders hebben het druk. Er wordt hard gewerkt, maar daarnaast hebben we nog veel meer bezigheden en verplichtingen in het leven. De kinderen moeten naar school, het huishouden moet worden gedaan, je moet naar een vergadering op de voetbalclub en je ouders hebben wellicht mantelzorg nodig. Met het oog op demografische ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt willen we het mensen zo makkelijk mogelijk maken werk en zorg te combineren. Werkgevers moeten hun mensen ruimte geven om het te combineren. Gelukkig gebeurt dat vaak al, soms zelfs onder werktijd. En de overheid moet verschillende regelingen aanpassen, zodat er voldoende ondersteuning is.”

Beide partners werken

De afgelopen tien jaar is het aantal stellen waarbij beide partners in deeltijd werken bijna verdubbeld. In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, maar tegelijkertijd ligt het aantal gewerkte uren per huishouden hoger dan in andere Europese landen. Er lijkt sprake te zijn van een langzame kentering van een anderhalfverdienersmodel naar een model waarbij beide partners ongeveer evenveel werken, al dan niet in deeltijd.

Ondersteuning gezinnen

Om de ondersteuning van de combinatie van werk en privé te verbeteren gaat het kabinet aan de slag met het vereenvoudigen van het verlofstelsel. Na de zomer komt er een wetsvoorstel om dit te regelen. Het doel is het opnemen van verlof eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker maken voor mensen zelf en voor werkgevers. Daarnaast geven veel mensen aan dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van kinderopvang een belangrijke belemmering is. Het kabinet werkt daarom aan het goedkoper maken van de kinderopvang en probeert het personeelstekort in de sector terug te dringen.

Combineren werk en zorg

Het kabinet ziet veel goede voorbeelden voor het combineren van werk en privé. Maar ziet ook zeker nog ruimte voor verbetering. Het kabinet moedigt werkenden en werkgevers dan ook aan om het gesprek hierover te blijven voeren. Op het werk, bijvoorbeeld over flexibele werktijden, thuiswerken of werkplekfaciliteiten zoals kolfruimtes. Maar ook aan de keukentafel over de taakverdeling en de mentale last.

Financiële zekerheid

Ook wil het kabinet dat mensen financiële zekerheid ervaren bij het maken van keuzes over de indeling van hun tijd. Zo wordt er gewerkt aan meer betaalbare huisvesting en aan meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil het kabinet werken lonender maken, armoede tegengaan én het systeem van inkomensondersteuning vereenvoudigen.