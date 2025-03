Kabinet zet eerste stappen richting hervorming Algemene Bestuursdienst (ABD)

Topambtenaren die samen de Algemene Bestuursdienst (ABD) vormen, spelen een cruciale rol in de dagelijkse sturing van de belangrijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan. In het regeerprogramma is aangegeven dat een hervormingsagenda voor versobering van het ABD-stelsel wordt opgesteld. In het werk van topambtenaren zal het constant betrekken van het burgerperspectief en dat van de uitvoering meer centraal komen te staan. Ook wordt het rechtsstatelijk besef en ambtelijk vakmanschap vergroot.

Met de hervorming sluit de ABD aan bij de ontwikkelrichting van de rijksdienst. Minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark schetst in een brief aan de Tweede Kamer de eerste plannen hiervoor.

De brief over de hervormingsagenda van de ABD bevat keuzes over de herinrichting van het vakmanschap en de ontwikkeling van topambtenaren en beschrijft tegelijkertijd opties voor versobering van de ABD. Zo wordt gekeken of het aantal functies dat onder de ABD valt, kan worden teruggebracht met tussen de 500 en 1250 managers. Hierdoor kan de ABD zich specifieker richten op topambtenaren met de grootste verantwoordelijkheid.

Daarbij komt meer nadruk te liggen op leiderschapskwaliteiten, inhoudelijke deskundigheid, kennis van de praktijk, rechtsstatelijk besef en directe verbinding met burgers. Het wegen van maatschappelijke perspectieven, het betrekken van de praktijk en het toetsen van uitvoerbaarheid zullen ook meer aandacht krijgen. Het kabinet zet in op een ambtelijke top met verschillende expertises en achtergronden. Daarbij wordt gestreefd naar voldoende instroom van buiten de overheid. Ook zorgen we ervoor dat topambtenaren een nauwere aansluiting hebben met de praktijk en dat ook betrekken bij hun werk. Dit wordt opgenomen in een persoonlijk en toetsbaar plan.



Maatregelen die genomen worden ten behoeve van de verdere versobering van de ABD worden momenteel onderzocht en volgen halverwege dit jaar.