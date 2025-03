Nieuwe wervingscampagne gericht op urgentie

Het tempo om nieuwe mensen binnen te halen moet omhoog. Daarom heeft Defensie vandaag een nieuwe wervingscampagne gelanceerd. De organisatie moet in 2030 minstens 100.000 mannen en vrouwen tellen. In de jaren daarna kan dat aantal mogelijk nog verdubbelen. De nood is hoog, de urgentie om te werven ook.

Het is onrustig op het wereldtoneel. Veiligheid is niet meer vanzelfsprekend. Defensie moet zich versterken. Dat betekent: investeren in materieel én in mensen. Het is ‘Tijd voor Defensie’. Dat is meteen ook de naam van de nieuwe campagne. Deze roept mensen op om nú de stap te zetten naar een plek waar ze worden uitgedaagd.

Oog voor het individu

De nieuwe medewerkers krijgen de kans hun talenten in te zetten en impact te maken. Er is plaats voor iedereen die een bijdrage levert aan de krijgsmacht. Werken bij Defensie moet in alle opzichten mogelijk en ook aantrekkelijk zijn. De organisatie legt de focus op individuele talenten. Daarmee vindt Defensie een optimale aansluiting tussen de mogelijkheden van ieder persoon en de behoeften van de organisatie.

Die heeft vanaf nu meer oog voor het individu en is minder selectief. Defensie biedt uitdagend werk met meer ontwikkel- en loopbaanperspectief. Opleidingen worden gemoderniseerd en de opleidingscapaciteit flink uitgebreid.

De campagne is vanaf 28 maart te zien op televisie, online en in de bioscoop. Verder is er aandacht voor in dagbladen.

Video: Campagne Tijd voor Defensie