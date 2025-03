Ruim honderd Nederlandse bedrijven en minister Beljaarts op Hannover Messe

Meer dan honderd Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf zijn van 31 maart tot en met 4 april aanwezig op de Hannover Messe 2025. Dit is de grootste vakbeurs ter wereld voor de (maak)industrie waar het draait om technologische innovaties voor hightech (materialen), mobiliteit, halfgeleiders, ict en energie-infrastructuur. Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) ondersteunt op maandag 31 maart de Nederlandse bedrijven op het internationale evenement in de Duitse stad.

Een aanzienlijk deel van de innovatieve Nederlandse ondernemers is te vinden in een speciaal NL Paviljoen. Dit jaar staan voor het eerst zowel de startups, scale-ups als de al gevestigde maakindustrie bedrijven en -organisaties op één locatie. Minister Beljaarts opent het paviljoen en ondersteunt deze Nederlandse (hightech-)bedrijven die op de Hannover Messe nieuwe samenwerkingen aangaan met andere bedrijven en investeerders.

Tijdens de Hannover Messe neemt de minister ook een agenda in ontvangst van de Nederlandse (toeleverende) automotivesector die jaarlijks voor 20 miljard euro exporteert, waarvan 44% naar Duitsland. De agenda benadrukt het strategische belang van de sector voor de Nederlandse economie en bevat concrete voorstellen om de positie van Nederland als koploper in duurzame mobiliteit te versterken.

Minister Beljaarts is ook de gastheer van een groot ronde tafel-overleg tussen Nederlandse en Duitse topondernemers, kennisinstellingen en overheden over de Europese concurrentiepositie, innovatiesamenwerking, technologieën als AI, halfgeleiders en economische veiligheid.

De Hannover Messe bestaat sinds 1947 en trok vorig jaar ruim 130.000 bezoekers uit meer dan zeventig landen. Meer dan 4.000 bedrijven zijn in totaal aanwezig op de beurs waar afspraken worden gemaakt over samenwerkingen en over investeringen in innovatieve producten en diensten.