Aanvalsoperatie bereidt voor op grootschalig conflict

In een chaotische omgeving zorgen dat 4000 militairen op het juiste moment opdrachten uitvoeren. Dat is de uitdaging van oefening Bastion Lion die vandaag is begonnen. Morgen verplaatsen de troepen zich naar Duitsland voor een aanvalsoperatie in verstedelijkt gebied. Hiermee bereidt de landmacht zich nog realistischer voor op een grootschalig conflict.