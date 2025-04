Bijna 100 vliegtuigen tonen NAVO-luchtoverwicht

Jachtvliegtuigen zoals de F-35, de F-18 Hornet, de Eurofighter EF2000 en meer. Verder onbemande toestellen en helikopters. Een bont arsenaal van bijna 100 toestellen, afkomstig uit 18 NAVO-landen is vanaf vandaag in de buurt van Vliegbasis Leeuwarden te zien. Ze nemen tot en met 11 april 2025 deel aan NAVO-oefening Ramstein Flag.

De Koninklijke Luchtmacht heeft al jarenlange ervaring met het hoogwaardige Frisian Flag. Dat was dan ook precies de reden waarom het NAVO ‘Air Command’ het krijgsmachtdeel vroeg voor het gezamenlijk op touw zetten van Ramstein Flag. De naam verwijst naar de vliegbasis in Duitsland waar de NAVO bondgenootschappelijke luchtmachtmissies leidt.

Wat Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal André Steur betreft is de oefening een unieke mogelijkheid voor NAVO-bondgenoten. “Frisian Flag is al jarenlang een hoogwaardige training. Om deze te gebruiken als blauwdruk voor een NAVO-oefening is een eer voor de koninklijke luchtmacht”, zo liet hij al eerder weten.

Meest afschrikwekkende van NAVO

Steur zegt dat de luchtmacht er klaar voor is haar grenzen te testen, capaciteiten te verleggen en de interoperabiliteit binnen het bondgenootschap te versterken.



“Als het erop aankomt zullen veel mensen afhankelijk zijn van ons als eerstehulpverlener. Vanavond als het nodig is. Het vermogen en de wil om als geallieerde luchtmachten samen te vechten, is de meest afschrikkende factor van de NAVO.”

Ramstein Flag is volgens Steur dan ook een unieke kans dit als bondgenootschap te tonen.

Realistisch trainen

De alliantie traint om eensgezind op te treden, bevolkingen gerust te stellen en de afschrikkende werking van de NAVO te versterken.

Voor een zo realistisch mogelijk scenario vliegen de militairen ook bij duisternis, tot 23:30 uur.

Geen trainingstijd verloren

Vliegbasis Leeuwarden ligt bij een groot oefengebied waardoor geen trainingstijd verloren gaat. De Friese basis heeft bovendien de kennis, ervaring en voorzieningen voor het organiseren van zo’n grote oefening.