Eerste Staat van Groningen en Noord-Drenthe verschijnt op 15 april

Op 15 april 2025 wordt voor het eerst de Staat van Groningen en Noord-Drenthe gepresenteerd. Dit is een onafhankelijk onderzoek naar de maatregelen van het kabinet rond schadeherstel en versterking in de regio. Het rapport geeft ook een update over de voortgang op de aanpak rond verduurzaming, het welzijnsniveau en het economisch perspectief in de regio.

De presentatie vindt plaats in Delfzijl tijdens een bijeenkomst waar inwoners, professionals en bestuurders samenkomen. Vanaf dat moment is het onderzoek ook online beschikbaar. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom op 15 april. Tijdens de bijeenkomst kunnen aanwezigen hun mening geven over het onderzoek en suggesties doen aan het kabinet.

Er zijn op deze middag twee rondes met verschillende sessie waar bezoekers met elkaar in gesprek kunnen over de resultaten van het onderzoek. Diverse sprekers zijn uitgenodigd om hun perspectief te geven, staatssecretaris Eddie van Marum opent en namens het kabinet is ook viceminister-president Fleur Agema aanwezig bij de afsluiting.

Na de publicatie verzamelt het kabinet gedurende acht weken reacties. Op basis hiervan wordt een formele reactie opgesteld voor de Eerste en Tweede Kamer. De bijeenkomst op 15 april is het startpunt van dit proces.

Bijeenkomst

Locatie: De Molenberg, Molenberg 11, te Delfzijl

Wanneer: Dinsdag 15 april 2025

Tijd: 13.00 uur - 18.00 uur, start programma om 13.45 uur

Het volledige programma is hier te lezen.

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. Toegang is gratis, aanmelden is wel nodig.