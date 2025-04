Nederland en Frankrijk vragen opnieuw aandacht voor Europese aanpak van zwaar vuurwerk

Misbruik van zwaar vuurwerk vormt voor Nederland maar ook voor andere landen in Europa een groot problemen. Denk bijvoorbeeld aan de explosies die in Nederland plaatsvinden bij woningen en bedrijven, die onder andere gepleegd worden met cobra’s. Om het probleem ook bij de bron aan te pakken, zet Nederland samen met Frankrijk in op acties in Europees verband. Het doel: scherpere maatregelen voor de productie, het verhandelen en het bezit van zwaar vuurwerk uit de categorie F4 en strengere controle op de eisen waar producten met een keurmerk aan moeten voldoen.

Vandaag heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid samen met staatssecretaris Jansen van Infrastructuur en Waterstaat en de Franse minister van Binnenlandse Zaken Retailleau, een brief verstuurd aan Eurocommissarissen Brunner en Séjourné waarin zij nogmaals de noodzaak van een gezamenlijke aanpak benadrukken en om actie vragen.

Minister Van Weel:

“We vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp. Dit probleem stopt niet bij onze landsgrenzen, we moeten dit gezamenlijk aanpakken. Daarom hebben we in februari samen met Frankrijk een non-paper aan de EU Commissie gestuurd. Dit heeft ertoe geleid dat het onderwerp op de Europese agenda staat en nu door het Poolse voorzitterschap en de Europese Commissie actief wordt opgepakt. Het maken van afspraken op EU-niveau is wel een proces van de lange adem. Daarom vragen we hier nu opnieuw aandacht voor en blijven we ons hier de komende tijd onverminderd voor inzetten.”