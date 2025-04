Staatssecretaris Szabó bezoekt Aruba en Curaçao

Staatssecretaris Zsolt Szabó bezoekt van 8 tot en met 11 april Aruba en Curaçao. Het werkbezoek staat in het teken van kennismaking met de nieuwe regering van Aruba, het Gouverneursoverleg op Curaçao en het voeren van gesprekken rond de thema’s goed bestuur en ondernemen.

Aruba

Het werkbezoek start op dinsdag 8 april op Aruba. Szabó ontmoet onder meer de ministers van het nieuwe kabinet, onder leiding van Mike Eman, dat onlangs is aangetreden. Naast een gesprek met de nieuwe ministersploeg, spreekt de Nederlandse bewindsman met leden van het Arubaanse parlement.

Het bezoek aan Aruba staat ook in het teken van goed bestuur. Zo woont de heer Szabó op de universiteit van Aruba een lezing bij van Mieke de Droog, programmadirecteur van het Arubaans instituut voor goed bestuur en leiderschap. Op de campus neemt hij deel aan een interactieve vragensessie met studenten.

Economische zelfredzaamheid is, naast goed bestuur en solide financiën, één van de speerpunten van Szabó. Op Aruba verricht hij daarom de opening van het nieuwe filiaal van technisch installatiebedrijf Pro-Tec. Het bedrijf is recentelijk overgenomen door de Nederlandse firma Van Dorp en is gespecialiseerd in het koelen van gebouwen door gebruik te maken van zeewater.

Curaçao

Op Curaçao neemt de staatssecretaris op 9 april deel aan het eerste gouverneursoverleg van dit jaar. Dit tweejaarlijks overleg met de gouverneurs van Curaçao, Aruba en Sint Maarten vindt om en om plaats in Nederland of in één van de Caribische landen.

Szabó spreekt op Curaçao onder meer met premier Gilmar ‘Pik’ Pisas en ontmoet vertegenwoordigers van ‘Kòrsou Transparente’. Deze stichting houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van niet integer gedrag en corruptie op Curaçao.

Op donderdag 10 april spreekt Szabó met Anouschka Cova, directeur van het Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) en met Miles Mercera, directeur van CINEX, de Curaçao Investment & Export Promotion Agency. Beide gesprekken gaan over economische ontwikkeling op het eiland.

Op het Amerikaanse consulaat in Willemstad heeft de heer Szabó een ontmoeting met de nieuwe consulgeneraal Ramón Negrón. Ook spreekt Szabó in het kader van goed bestuur en de aanpak van ondermijning, met onder meer het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en Procureur Generaal Guillano Schoop.

Op vrijdag 11 april bezoekt de heer Szabó, samen met de Curaçaose minister van Financiën Silvania, de douane in de haven van Curaçao. Daarnaast wordt hij op luchthaven Hato geïnformeerd over grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee. Tot slot sluit de staatssecretaris aan bij een deel van het overleg van de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat plaatsvindt op Curaçao.