Internetconsultatie aangepaste subsidieregeling voor Meer uren werkt

Vandaag start de internetconsultatie voor de aangepaste subsidieregeling ‘Meer uren werkt’. Met de aangepaste regeling wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid activiteiten die meer uren werken stimuleren mogelijk maken. Brancheorganisaties, O&O-fondsen, werkgevers- en/of werknemersorganisaties kunnen samen of alleen een aanvraag doen. Het doel van de regeling is een bijdrage te leveren aan het tegengaan van het personeelstekort in sectoren zoals de zorg, kinderopvang en onderwijs.