NAVO-top 2025: werk thuis, mijd de spits

Nederland organiseert op 24 en 25 juni de NAVO-top 2025. Ons land verwelkomt dan tientallen wereldleiders en ministers en duizenden delegatieleden in het Haagse World Forum. Om hen veilig en ongestoord tussen Schiphol en Den Haag te kunnen vervoeren, zijn er verkeers- en veiligheidsmaatregelen nodig. In de Randstad kunnen weggebruikers hiervan ernstige hinder ondervinden op de dagen rondom de top.

Als het mogelijk is, probeer dan de Randstad te mijden door van maandag 23 tot en met donderdag 26 juni 2025 zoveel mogelijk thuis te werken, niet tijdens de spitsuren te reizen en gebruik te maken van het openbaar vervoer. De regio Den Haag blijft hierdoor zo goed als mogelijk bereikbaar.

Hinder van zondagmiddag 22 juni tot vrijdag 27 juni

Weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moeten vanaf zondagmiddag 22 juni al rekening houden met de eerste hinder op de weg. Dat komt door de noodzakelijke voorbereidingen, zoals het plaatsen van afzettingen. Door (tijdelijke en gedeeltelijke) afsluitingen van (snel)wegen, op- en afritten en viaducten en tunnels op de wegen A5, A4, A44 en N44 is er vanaf dat moment tot en met donderdag 26 juni kans op ernstige hinder. Datzelfde geldt voor regionale en lokale wegen rondom en in Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Haarlemmermeer, Leiden en Rotterdam. Hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) krijgen voor spoedritten op lokale en regionale wegen waar ze de afgezette route kruisen vrije doorgang. Zo kunnen ze snel hun bestemming bereiken, ook als snelwegen zijn afgesloten.

Openbaar vervoer

Op het spoor zijn er geen beperkingen. De NS rijdt de normale dienstregeling om ervoor te zorgen dat mensen gewoon van A naar B kunnen. Het kan wel extra druk worden in de trein. Er is geen extra capaciteit beschikbaar om die drukte te verminderen. Op dit moment is nog niet exact bekend wat de gevolgen voor de lokale openbaar vervoermaatschappijen zijn. De verwachting is dat het ook in de OV-lijnen drukker kan worden en er mogelijk lijnen uitvallen.

Toch op pad?

Moet u toch op pad? Laat als het kan de auto staan, reis met het openbaar vervoer, neem de fiets of ga te voet. Het advies is goed voorbereid van huis te gaan door de website www.vananaarbeter.nl, de website van uw provincie of gemeente, van de openbaar vervoermaatschappijen of www.schiphol.nl vooraf te raadplegen. Houd de actuele verkeersinformatie goed in de gaten en volg de omleidingsroutes via de borden boven en langs de weg. Houd hoe dan ook rekening met ernstige hinder en (veel) langere reistijden.