Minister-president Schoof bezoekt Japan

Minister-president Schoof brengt op 21 april en 22 april 2025 een bezoek aan Japan. Het bezoek staat in het teken van de versterking van de relatie tussen Nederland en Japan en biedt ruimte voor een verdere uitdieping van de samenwerking op meerdere terreinen.

Het bezoek start op maandag 21 april in Tokio, waar minister-president Schoof ontvangen wordt door minister-president Ishiba. Na de begroeting start een bilateraal gesprek tussen minister-president Schoof en minister-president Ishiba. Onderwerpen van gesprek zijn de oorlog in Oekraïne, veiligheid in Oost-Azië, de internationale rechtsorde en samenwerking op handel, innovatie en cultuur. In de middag brengt de minister-president een bezoek aan de Keio University, waar hij in gesprek gaat met studenten. De dag wordt afgesloten met een diner met CEO’s uit het bedrijfsleven.

Op de tweede dag van het bezoek, dinsdag 22 april brengt minister-president Schoof een bezoek aan Hokkaido en de Expo 2025 in Osaka, waar hij het Nederlandse paviljoen opent. Ook bezoekt hij onder andere het Osaka Healthcare Pavilion.