Nederland in 2040 in mondiale kopgroep innovatie en toepassing biotechnologie

Met allerlei toepassingen levert biotechnologie een bijdrage aan diverse uitdagingen op terreinen als gezondheid, voedselproductie en circulaire economie. Het is noodzakelijk dat we in Nederland en Europa innovaties op dit gebied sneller op de markt krijgen. Om minder afhankelijk te zijn van andere landen en om concurrerend te blijven in de wereld. Het kabinet heeft daarom de ambitie dat Nederland in 2040 tot de mondiale kopgroep in biotechnologie behoort.

Dat staat in de kabinetsvisie op biotechnologie waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Beljaarts (Economische Zaken) en staatssecretaris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat).

Van oudsher beschikt Nederland al over veel kennis van biotechnologie. Om innovaties versneld op de markt te brengen, kijkt het kabinet naar het schrappen van nationale koppen en naar mogelijkheden van (regelluwe) proeftuinen: zowel nationaal als Europees. Alleen al via projecten in het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert het kabinet de komende jaren bijna 1,3 miljard euro extra in biotechnologie.

Het gerichter inzetten van deze en andere bestaande middelen en het onderzoeken van ruimte in huidige wet- en regelgeving kan op korte termijn al helpen om de positie van Nederland hierin te versterken. Het kabinet kijkt voor de langere termijn ook naar eventuele nieuwe financiële stimuleringsmogelijkheden.

Concurrentiepositie EU en Nederland rondom biotechnologie versterken

De (regelluwe) proeftuinen sluiten aan op de EU Biotech Act en de Biotechnology en Biomanufacturing Hub waarmee de Europese Commissie de concurrentiepositie van EU-landen wil verbeteren. Het kabinet pleit in de EU bovendien voor het gelijktrekken van regelgeving tussen lidstaten op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. Dat stimuleert innovatie en zorgt ook voor een gelijk speelveld binnen Europa zelf.

Biotechnologische innovaties

Door biotechnologische innovaties kunnen bijvoorbeeld planten gerichter bestand worden gemaakt tegen droogte, ziekten en plagen. Met de technologie is het ook mogelijk om sneller medicijnen tegen besmettelijke en zeldzame ziekten te ontwikkelen of te werken aan biologisch afbreekbare en circulaire verpakkingen. Industriële biotechnologie wordt gebruikt voor de productie van diverse materialen en brandstoffen die bijdragen aan de verduurzaming van de industrie.

De brief aan de Tweede Kamer over deze kabinetsvisie is medeondertekend door minister Agema (VWS), staatssecretaris Karremans (VWS), minister Bruins (OCW), minister Hermans (KGG) en staatssecretaris Rummenie (LVVN).