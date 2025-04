Bezoek minister Beljaarts aan Curaçao focust op ondernemerschap

Om de economische samenwerking te versterken en lokaal ondernemerschap te stimuleren brengt minister Beljaarts (Economische Zaken) op 23 en 24 april een werkbezoek aan Curaçao. Tijdens het bezoek staan gesprekken en werkbezoeken gepland die bijdragen aan innovatie, economische groei en versterking van de concurrentiekracht van de lokale economie.

Zo spreekt de minister met de Curaçao Bankers Association (CBA) en Qredits Microfinanciering Curaçao over de regeling Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) voor de ACS-landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten), die ondernemers extra financierings- en investeringsmogelijkheden biedt. Deze regeling, die al toegankelijk is voor Europees Nederland, Bonaire, Saba en Sint Eustatius (Caribisch Nederland), wordt na de zomer van 2025 door het kabinet ook opengesteld voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten vanwege de daar nog beperkte financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Veel bedrijven hebben door gebrek aan toegang tot kapitaal moeite om te investeren en door te groeien. Dat zet een rem op de economische groei en belemmert de uitbreiding van bedrijven, met name in andere sectoren dan het toerisme.

Om het ondernemersklimaat in het Caribische land verder te verkennen, vindt een rondetafelgesprek plaats met ondernemers op het eiland. Ook spreekt Beljaarts met de voorzitters van de Kamer van Koophandel, de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), de Sociaaleconomische Raad Curaçao (SER) en Curaçao Investment & Export Promotion Agency (CINEX).

Het bezoek omvat eveneens gesprekken met Gouverneur H.E. mw. Lucille George-Wout, demissionair Minister-president Gilmar Pisas en informele ontmoetingen met fractievoorzitters van de Staten van Curaçao.



Bedrijfsbezoeken aan innovatieve ondernemers

Economische vooruitgang en innovatie staan hoog op de agenda van het bezoek. Daarom bezoekt minister Beljaarts de haven, de Curaçao Ports Authority (CPA) en 2Bays Curaçao, waar wordt gewerkt aan nieuwe economische activiteiten op het voormalige raffinaderijterrein. Ook vindt een gesprek plaats met leden van de Groene Waterstof Waardeketen Curaçao over de sectoragenda maritieme maakindustrie en innovatie.

In het College Hotel, waar jongeren worden opgeleid voor de horeca- en hospitalitysector in samenwerking met ROC Mondriaan, gaat de minister in gesprek met vertegenwoordigers van de Curaçao Restaurant Association (CRA) en de Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) over kansen binnen de sector. Bij Corendon woont de minister een bijeenkomst bij waar samenwerking in het toerisme tussen ondernemers uit Nederland en lokale ondernemers centraal staat.