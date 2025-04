Zr.Ms. Snellius ingezet tegen hybride oorlogsvoering in Oostzee

3 maanden op de Oostzee. Dat is het vooruitzicht voor Zr.Ms. Snellius, die gisteren is uitgevaren. Het schip lost Zr.Ms. Luymes af in de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG) 1, een NAVO-vlootverband.

SNMCMG1 heeft onder meer als taak explosieven in zee onschadelijk te maken. Verder moet het sabotage van onderzeese infrastructuur voorkomen. Denk daarbij aan de vele kabels die over de zeebodem lopen. Die operatie wordt onder de naam Baltric Sentry uitgevoerd.

Zeebodem

De Snellius kan bij deze taken belangrijke ondersteuning geven. Het is een hydrografisch opnemingsvaartuig. Het brengt veranderingen van de zeebodem van de drukke vaarwegen in kaart. Dat heeft het schip eerder vooral in de Noordzee en het Caribisch gebied gedaan. Nu dus voor de NAVO in de Oostzee. De Snellius draait daarnaast mee met oefeningen in internationaal verband.