Defensie in zee met Fugro/Damen voor Noordzee-patrouilles

Defensie zet tegen het einde van dit kwartaal een nieuw patrouilleschip in. Defensie en de combinatie Fugro/Damen Shipyards hebben daar afspraken over gemaakt. Het gehuurde schip vergroot tijdens patrouilles de zogeheten Situational Awareness op de Noordzee. Van de aanwezigheid moet ook een afschrikkende werking uitgaan.

De inzet van het schip is tijdelijk. De Koninklijke Marine breidt naar verwachting in 2027 haar vloot uit met 2 nieuwe multifunctionele ondersteuningsvaartuigen. Die nemen de patrouilletaak over.

Het gehuurde schip escorteert en monitort ook niet-NAVO schepen. Zo worden de marineschepen van de wacht vrijgespeeld voor andere taken. De inzet van het schip is belangrijk vanwege de toegenomen dreiging. De MIVD waarschuwt al enkele jaren dat Rusland vitale infrastructuur op de Noordzee heimelijk in kaart brengt.

‘Staatsschip’

Door de gekozen inhuurconstructie is het schip juridisch gezien een overheidsvaartuig dat een overheidstaak uitvoert. Daardoor mag het zogeheten ‘staatsschip’ detecteren, escorteren, begeleiden en monitoren, maar geen geweld uitoefenen. Het schip behoort niet tot de marinevloot en krijgt een civiele bemanning. Indien nodig wordt die aangevuld met militairen van de marine. De samenstelling verschilt per inzet. Desgewenst valt op te schalen. Dan kan het ‘staatsschip’ een beroep doen op schepen van de marine of andere eenheden van Defensie.

NAVO-top

Door de inhuur van het schip kan de marine haar eenheden efficiënter en effectiever inzetten bij hun voorbereidingen op een hoofdtaak 1-scenario.

Het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat stelde geld beschikbaar voor het schip. Naar verwachting patrouilleert het tijdens de NAVO-top in Den Haag.