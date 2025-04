Nederland weer aan zet voor luchtruimbewaking

De zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA) is vanaf vandaag weer in Nederlandse handen. Voor de bewaking van het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg staan permanent 2 F-35’s paraat om te worden ingeschakeld.

Nederland en België vervullen deze taak afwisselend voor een aantal maanden. De afgelopen periode lag de QRA bij de Belgen, nu tot en met 19 juni bij Nederland.



Beide jachtvliegtuigen van de luchtmacht staan 24/7 staan klaar voor een opdracht. Ze kunnen binnen enkele minuten opstijgen en een toestel onderscheppen. De QRA onderneemt actie als een vliegtuig het Benelux luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken.



De Nederlandse toestellen vliegen vanaf Vliegbasis Leeuwarden. Het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen houdt het luchtruim dag en nacht in de gaten en stuurt de F-35’s aan. Wordt er een vliegtuig opgemerkt dat zonder toestemming het luchtruim betreedt? Dan zet de luchtgevechtsleiding de QRA in om het vliegtuig te onderscheppen.