Structurele oplossingen financiering TenneT

Het kabinet gaat een garantie afgeven aan TenneT Nederland. Op die manier kan de hoogspanningsnetbeheerder via voordelige leningen blijven investeren in het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Voor de financiering van de Duitse tak van TenneT zijn er twee opties in beeld: de onderhandse uitgifte van aandelen of een beursgang. Hiermee liggen er structurele oplossingen voor de financieringsbehoefte van TenneT Nederland en Duitsland, zo schrijven de ministers Heinen (Financiën) en Hermans (Klimaat en Groene Groei) in een brief aan de Tweede Kamer. Alle financiële aspecten zijn verwerkt in de Voorjaarsnota.

Een goed werkend stroomnet en toegang tot elektriciteit zijn essentieel voor Nederlandse huishoudens en het bedrijfsleven. Uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet zijn nodig om in de groeiende vraag te kunnen voorzien. Dit vergt grote investeringen; naar verwachting zo’n 90 miljard euro door TenneT Nederland in de komende tien jaar. Om te zorgen dat TenneT Nederland deze investeringsopgave kan financieren heeft het kabinet besloten een garantie af te geven. Daarmee kan TenneT Nederland leningen aantrekken met dezelfde kredietwaardigheid als de Nederlandse staat (AAA). Dit betekent dat er tegen betere voorwaarden – en dus goedkoper – kan worden geleend op de kapitaalmarkt. Via deze route zijn er geen aanvullende kapitaalstortingen vanuit de staat nodig. Het voornemen om een garantie te verstrekken is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025. Dit wordt voorgelegd aan het parlement.

Voor TenneT Duitsland, waar de komende jaren ook forse investeringen nodig zijn, kiest het kabinet voor private financiering. Een beursgang of onderhandse uitgifte van aandelen zijn daarbij de twee opties die op tafel liggen. De komende maanden wordt de interesse onder private investeerders gepeild en voor de zomer wordt besloten welke optie verder zal worden geïmplementeerd.

Door de voorgenomen structurele oplossingen verandert de financieringsstructuur van TenneT. Op dit moment haalt TenneT haar schuld op via TenneT Holding en leent het door aan TenneT Nederland en TenneT Duitsland. In de toekomst zal de schuld apart worden opgehaald door TenneT Nederland en TenneT Duitsland. Alle bestaande obligatiehouders zullen worden gevraagd om tegen een eenmalige compensatie akkoord te gaan met het verplaatsen van de schuld naar TenneT Nederland. Hiermee werkt TenneT aan een toekomstbestendige financieringsstructuur.

Mocht er onvoldoende interesse zijn onder private investeerders voor deelname in TenneT Duitsland of de schuldherstructurering niet slagen dan zal de Nederlandse staat zelf in de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland voorzien. Daarom is een reservering opgenomen in de Rijksbegroting. De Nederlandse staat stelt zich hiermee op als een verantwoordelijke aandeelhouder.