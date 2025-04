Gebiedsverbod voor overlastgevende asielzoeker

Overlastgevende asielzoekers kunnen vanaf 1 juni in Ter Apel in een streng, sober en vrijheidsbeperkend regime worden geplaatst. Dat schrijft minister Faber (Asiel en Migratie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 7 februari jl. is op verzoek van de minister al gestart met de pilot voor procesbeschikbaarheidsaanpak met een meldplicht en verscherpt toezicht. Die aanpak is voor asielzoekers met een kansarme asielaanvraag die versneld door de procedure worden gehaald. Daar wordt nu aan toegevoegd dat de bewegingsvrijheid van overlastgevers in een procesbeschikbaarheidslocatie (pbl) nog verder kan worden beperkt.

In de pbl moeten asielzoekers verplicht 24 uur per dag op een beperkt gebied op en rond het azc blijven en mogen dan niet meer afreizen naar de woon- en dorpskernen van Ter Apel en Nieuw Weerdinge. Een overtreding van de aangescherpte regels kan leiden tot inbewaringsstelling.

De heropening van de vernieuwde procesbeschikbaarheidslocatie is een doorbraak omdat de rechter vorig jaar maart oordeelde dat plaatsing in dit regime onrechtmatig was. Daardoor moest plaatsing op een pbl noodgedwongen worden gestaakt.

De vernieuwde aanpak biedt mogelijkheden om na overlast verschillende vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen. De juridische onderbouwing is dat steeds individueel wordt bepaald en gemotiveerd welke maatregel binnen het escalatiemodel wordt opgelegd. Hierbij kunnen steeds zwaardere maatregelen worden opgelegd als de asielzoeker overlastgevend gedrag blijft vertonen. Ook kunnen stappen worden overgeslagen en kan bijvoorbeeld meteen bewaring worden opgelegd.

Minister Faber:

“Ik vind het onverteerbaar dat asielzoekers die in ons land aankloppen voor veiligheid, bewoners intimideren en onveiligheid veroorzaken. Het is zaak dit gedrag met wortel en tak uit te roeien. Deze overlastgevers verdienden de zwaarst mogelijke aanpak. Ik tolereer geen enkel overlast. Nu niet. Nooit niet.”

Ondernemers die schade leiden door overlastgevend gedrag van asielzoekers verdienen hulp en ondersteuning. Daarom moet het verhalen van schade eenvoudiger worden en wordt onderzocht of bij de gemeente Westerwolde een speciaal gemeenteloket hierbij ondersteuning kan bieden.