Tweede Kamer akkoord met Participatiewet in balans

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Participatiewet in balans. In het wetsvoorstel staan ruim twintig maatregelen om de wet op korte termijn te vereenvoudigen en verbeteren. Het is een eerste stap op weg naar een fundamentele herziening van de Participatiewet.

Het kabinet wil toe naar een begrijpelijke wet die werkt voor mensen, vanuit vertrouwen en met oog voor de menselijke maat. Met als doel dat meer mensen vanuit de Participatiewet sneller aan het werk kunnen gaan. En als dat nog niet lukt, mensen op een andere manier kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is goed voor henzelf, de samenleving en het draagvlak voor de bijstand.

Stimuleren van werk

De maatregelen zijn onder andere gericht op het aantrekkelijker maken van werk naast een uitkering, zoals het uniformeren van de bijverdiengrenzen als mensen gaan werken naast de uitkering. En het bufferbudget, waardoor schommelingen door wisselende inkomsten uit werk kunnen worden opgevangen. Daardoor krijgen mensen meer financiële zekerheid als ze naast hun uitkering aan het werk gaan. Ook wordt het eenvoudiger voor mensen om een bijstandsuitkering aan te vragen.

Taaleis

De taaleis blijft bestaan in de Participatiewet. Staatssecretaris Nobel vindt het belangrijk dat gemeenten inzetten op het beheersen van de Nederlandse taal. Dit vergroot de kansen op werk. Gemeenten krijgen vanaf 2027 extra middelen voor het aanbieden van taalonderwijs. Dit staat in de voorjaarsnota van het kabinet. De focus ligt hierbij op nieuwe instroom en bijstandsgerechtigden die baat hebben bij een taalaanbod.

Invoering in stappen

Gemeenten krijgen de ruimte om het wetsvoorstel Participatiewet in balans in stappen in te voeren. Het kabinet kijkt samen met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar de termijn van invoering per maatregel. De inzet is dat de eerste maatregelen per 1 januari 2026 in kunnen gaan. Dit is mede afhankelijk van de behandeling van de wet door de Eerste Kamer.