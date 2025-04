Minimumjeugdloon gaat omhoog

Minister Van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verhoogt per 1 januari 2027 het minimumjeugdloon. Dat is door het kabinet afgesproken in de Voorjaarsnota. De minister verhoogt het jeugdloon om de bestaanszekerheid van jongeren te vergroten.

Door het jeugdloon te verhogen zorgt de minister voor een forse verbetering in het loon van jongeren. De verhoging van het minimumjeugdloon geldt voor jongeren van 16 tot en met 20 jaar. Per leeftijdscategorie gaat het loon vanaf 2027 geleidelijk meer omhoog.



Bijvoorbeeld: vanaf 1 juli 2025 is voor een 19-jarige het minimumjeugdloon € 8,64 per uur. Met de verhoging vanaf 2027 gaat het minimumjeugdloon voor een 19-jarige omhoog naar 75% van het reguliere minimumloon. Indien deze verhoging nu al doorgevoerd zou worden, dan zou het minimumjeugdloon voor een 19-jarige €10,80 per uur zijn. Dit voorbeeld is echter hypothetisch omdat het minimumjeugdloon niet nu, maar over twee jaar wordt verhoogd. Daarnaast is het reguliere minimumloonbedrag dat per 1 januari 2027 als basis dient voor de berekening van het minimumjeugdloon nog niet bekend.

Minister Van Hijum: “Het verhogen van het jeugdloon zie ik als een belangrijke stap naar meer bestaanszekerheid voor jongeren. Als je jong bent, zou je niet de keuze moeten maken tussen studeren of werken omdat je anders niet rond komt. In gesprekken met jongeren zelf kwamen die zorgen naar voren. Door het jeugdloon te verhogen hebben jongeren straks meer financiële onafhankelijkheid en kunnen zij volop meedoen aan de arbeidsmarkt, in ruil voor een eerlijke beloning.”

In onderstaand overzicht de huidige percentages van het minimumjeugdloon en de percentages waarmee het minimumjeugdloon dan is afgeleid van het minimumloon vanaf 2027

20 jaar 80%

Per 2027 87,5%



Per 2027 87,5% 19 jaar 60%

Per 2027 75%



Per 2027 75% 18 jaar 50%

Per 2027 62,5%



Per 2027 62,5% 17 jaar 39,5%

Per 2027 50%



Per 2027 50% 16 jaar 34,5%

Per 2027 40%



Per 2027 40% 15 jaar 30%

Per 2027 30%

Kabinetsreactie verkenning minimumjeugdloon

Het ministerie van SZW heeft een verkenning uitgevoerd naar het minimumjeugdloon. Doel hiervan was om alle relevante feitelijke informatie over het jeugdloon op een rij te zetten. Een uitgebreide kabinetsreactie op deze verkenning en de keuze om het jeugdloon te verhogen volgt voor de zomer.