Per 1 juli introductie kenteken voor bijzondere bromfiets zoals e-step

Bijzondere bromfietsen zullen vanaf 1 juli 2025 een kenteken nodig hebben. Vanaf deze datum moeten nieuw toegelaten voertuigen een kenteken aanvragen. Binnen een jaar moeten ook alle bestaande voertuigen uit deze categorie een kenteken hebben aangevraagd. Dat maakt minister Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag bekend. Het nieuwe kenteken begint met de hoofdletter E en komt op een kleiner formaat blauwe kentekenplaat.

Met de invoering van kentekenplicht voor deze categorie voertuigen (‘licht elektrische voertuig zonder trapondersteuning’) wordt het voor iedereen duidelijk of een voertuig is toegelaten als bijzondere bromfiets en op de openbare weg mag rijden. Hierdoor kan de politie makkelijker handhaven en is direct herkenbaar wat het voertuig wel en niet mag. Met het stellen van kwaliteitseisen aan het voertuig en eenvoudige handhaving wordt de veiligheid in het verkeer vergroot.

Minister Madlener: “We zien dat er nieuwe manieren ontstaan om jezelf te verplaatsen. Ik wil daar de ruimte voor geven. Bijzondere bromfietsen als de BSO-bus waren al toegestaan, maar een e-step was dat nog niet. De verwachting is dat op korte termijn de eerste e-steps worden toegelaten tot het verkeer. Met een kenteken is het in één oogopslag zichtbaar dat een voertuig is goedgekeurd. Zo weet je dat je met een veilige e-step de weg opgaat.”

Overgangstermijn van een jaar

Vanaf 1 juli 2025 geldt de kentekenplicht voor alle bijzondere bromfietsen die nieuw in het verkeer worden gebracht. Eigenaren van bestaande bijzondere bromfietsen, zoals de BSO-bus, moeten binnen een jaar een kenteken aanvragen bij de RDW. Alle (bestaande) bijzondere bromfietsen zijn te vinden op de website van de RDW. Er zijn op dit moment nog geen goedgekeurde e-steps. De verwachting is wel dat dit op korte termijn zal gebeuren. Als dat zover is, dan krijgen deze e-steps ook de nieuwe kentekenplaat.

Kosten

Eerder is toegezegd dat de kosten voor kentekening proportioneel moeten zijn voor de gebruiker. Het aanvragen van een kenteken voor een bestaande bijzondere bromfiets kan tegen een gereduceerd tarief van 18 euro. Het ministerie betaalt het verschil tussen deze prijs en de normale prijs van ruim 50 euro.