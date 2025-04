Reactie NCAB op antisemitismecijfers OM en Politie: “Antisemitisme onverminderd hoog; stijging zet door online”

De politie registreerde in 2024 880 gevallen van antisemitisme, evenveel als het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daarbinnen bleef het aantal gevallen van antisemitisme waarbij sprake was van geweld of bedreiging hoog. In 2024 registreerde de politie 42 gevallen van gewelddadig antisemitisme, tegen 40 in 2023. In 88 van de door de politie geregistreerde gevallen ging het antisemitisme gepaard met bedreiging, tegen 80 in 2023.

Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB):

“Het aantal meldingen blijft helaas hoog. De cijfers laten duidelijk de scheidslijn zien: sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 is het aantal meldingen van antisemitisme enorm toegenomen. Dat is de bittere realiteit. Maar die moeten wij nooit normaal gaan vinden.”

Het OM registreerde vorig jaar bij 80 discriminatiefeiten de discriminatiegrond antisemitisme, ten opzichte van 122 feiten in 2023. Deze daling ten opzichte van 2023 komt door het hoge aantal voetbalzaken met antisemitisch karakter in dat jaar. Verhoudingsgewijs hebben veel van de door het OM geregistreerde discriminatiefeiten antisemitisme als grondslag. Van het totaal aantal discriminatiefeiten die het OM in 2024 registreerde, betrof 37% antisemitisme.

,,Terwijl slechts 0,3% van de Nederlandse bevolking Joods is,” zegt Verdoner. ,,Joodse Nederlanders zijn daarmee dus oververtegenwoordigd als slachtoffers van discriminatie.”

Internetdiscriminatie en offline vernielingen

Verdoner noemt de stijging in het aantal meldingen van online antisemitisme in 2024 ernstig. Meld.Online Discriminatie ontving 136 meldingen van antisemitisme, tegen 114 in 2023. Dat is 19% van het totaal aantal meldingen bij dit meldpunt.

“Mensen brengen meer tijd door online en de kans is steeds groter dat zij daar geconfronteerd worden met antisemitische uitingen. Nu veel sociale mediabedrijven in 2025 hebben aangekondigd minder streng te gaan modereren, baart deze stijging mij grote zorgen. Deze bedrijven moeten nu echt hun verantwoordelijkheid nemen om het antisemitisme op hun platforms aan te pakken.”

Het aantal antisemitische bekladdingen en vernielingen steeg van 58 in 2023 naar 78 in 2024. Het merendeel betrof antisemitische posters, stickers en graffiti.

,,De stijging van het aantal vernielingen en bekladdingen duidt op een verharding in onze maatschappij,” zegt Verdoner. ,,Men gaat niet meer in gesprek, maar trekt zich boos terug in het eigen gelijk. Dat moeten we doorbreken.”

Pakkans omhoog, focus op onderwijs en voorlichting

Wat Verdoner betreft moet de pakkans bij antisemitisme omhoog.

“Mensen denken wel twee keer na als de kans groot is dat ze bestraft worden. Online is deze bijvoorbeeld veel te laag” Ook is preventie en daarmee onderwijs van groot belang. “Antisemitisme en de Holocaust verdienen meer aandacht in de klas en we moeten zorgen dat die lessen beter beklijven. Nodig een Holocaustoverlevende als gastspreker uit. Breng met je klas een bezoek aan een museum of herinneringscentrum. Zorg voor de interactie, maar ga het gesprek over de Holocaust nooit uit de weg,” aldus Verdoner.

Joods leven als tegengif tegen antisemitisme

Daarnaast pleit de NCAB voor meer aandacht voor Joods leven.

“Joden zijn een kleine minderheid in Nederland. De kans dat je een Joods iemand tegenkomt is gering. En onbekend maakt onbemind. Het vergroten van de kennis over Joden is een tegengif voor antisemitisme.”

Maatregelen uit strategie snel uitvoeren

De NCAB dringt aan op de uitvoering van de Strategie Antisemitismebestrijding 2024-2030. Een aantal maatregelen uit deze strategie is reeds in gang gezet. Verdoner pleit ervoor om alle maatregelen zo snel mogelijk te realiseren.