Benoemingen bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden 3 nieuwe leden benoemd: mr. A.J.J. (Sander) van Rijen, mr. M. (Marloes) Woerdman en mr. E.J. (Ellen) van Rijssen. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming).

Mr. Van Rijen wordt per 1 augustus 2025 benoemd bij het Gemeenschappelijk Hof met als standplaats Aruba. Hij zal deel uitmaken van de sectie civiel recht. Nu is mr. Van Rijen raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij was al eerder lid en vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof. Daarvoor was hij vicepresident en handelsrechter bij de rechtbank Rotterdam en raadsheer plaatsvervanger in het gerechtshof Den Bosch.

Mr. Woerdman wordt per 15 augustus 2025 benoemd bij het Gemeenschappelijk Hof, eveneens in de sectie civiel recht. Haar standplaats zal Curaçao zijn. Op dit moment is mr. Woerdman kantonrechter in de rechtbank Noord-Holland. Eerder was zij rechter bij de rechtbank Amsterdam en rechter-commissaris bij de rechtbank Noord-Holland.

Mr. Van Rijssen wordt per 1 september 2025 benoemd bij het Gemeenschappelijk Hof. Zij zal onderdeel uitmaken van de sectie strafrecht, met als standplaats Curaçao. Haar huidige functie is senior-rechter in de rechtbank Midden-Nederland. Daarvoor werkte mr. Van Rijssen als jurist bij de Nationale Ombudsman en bekleedde ze diverse rechterlijke functies bij de rechtbank Midden-Nederland, waaronder de functie van rechter-commissaris.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.