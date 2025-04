Coalitie Europese landen in de strijd tegen georganiseerde misdaad in havens

Nederland wil samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Zweden de havens in Europa weerbaarder maken tegen georganiseerde criminaliteit. Deze 7 landen vormen samen de coalitie tegen georganiseerde criminaliteit (C7). Aanstaande dinsdag 29 april presenteert de C7 bij een bijeenkomst van de Europese Havenalliantie een advies, een zogenaamd ‘non-paper’, aan de Europese Commissie, lidstaten en publiek-private partners van de Europese Havenalliantie. Hierin staan verschillende aanbevelingen voor de toekomstige inzet van deze alliantie.

Nederland wil samen met de andere 6 landen dat er een garantie komt dat de beveiliging van de Europese havens overal adequaat is, met gemeenschappelijke veiligheidsnormen. Ook vind de C7 het belangrijk om corruptie in de havens beter te detecteren. Daarnaast vinden de landen het van belang dat samenwerking met bron- en transitlanden wordt bevorderd en informatie tussen relevante organisaties wordt gedeeld.

Vanwege de expertise op het gebied van havenveiligheid speelt Nederland een voortrekkersrol in het bevorderen van weerbaarheid van de Europese havens. De Europese Havenalliantie is voor een belangrijk deel geïnspireerd door de reeds bestaande samenwerking tussen Nederland en België. De ‘steering-committee’ tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg komt in het advies bijvoorbeeld nadrukkelijk als best practice naar voren met betrekking tot de samenwerking tussen publiek-private partners.

Minister Van Weel (Justitie en Veiligheid): “Door te zorgen dat de Europese havens weerbaar worden gemaakt tegen georganiseerde criminaliteit kunnen we samen zorgen voor de veiligheid in onze havens. Drugscriminelen bedreigen en intimideren iedereen om hun illegale praktijken verder te brengen. Denk aan rechters, officieren van justitie, politieagenten, journalisten en burgemeesters. Maar ook werknemers in de haven, een belangrijke doorvoerlocatie van drugs, moeten weerbaar worden voor de praktijken van drugscriminelen. Dat moeten we samen doen.”

Met de aanbieding van dit advies oefent de C7 invloed uit op de verdere uitwerking van de ambities binnen de Europese Havenalliantie, met name op het gebied van publiek-private samenwerkingen. Dit draagt bij aan de Nederlandse ambitie om door middel van internationale samenwerkingen Europa weerbaarder te maken tegen en onaantrekkelijker te maken voor georganiseerde drugscriminaliteit.