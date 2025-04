Kabinet grijpt in voor snellere uitbreiding van het stroomnet

Het stroomnet moet fors worden uitgebreid. Dat is nog om over te stappen op schone energie van dichtbij en minder afhankelijk te worden van het buitenland, voor een sterke industrie die hier kan verduurzamen en om alle nieuwe woningen van elektriciteit te voorzien. Daarom komt minister Hermans, in samenwerking met landelijk netbeheerder TenneT, nu met een pakket maatregelen om de doorlooptijden voor het uitbreiden van het hoogspanningsnet fors in te korten.