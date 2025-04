Kabinet verlengt instituut Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCDR)

Het kabinet heeft besloten om het instituut Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) te verlengen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken.

Momenteel werkt de NCDR samen met het kabinet hard aan het 3e Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme. Dit programma wordt door de NCDR in samenwerking met de diverse departementen opgesteld. Omdat dit een meerjarenprogramma is, wordt ook de NCDR meerjarig aangehouden. Het instituut blijft hiermee tot en met 2029 bestaan.

Tegelijkertijd is besloten de rol en opzet van de NCDR richting de toekomst te veranderen. De NCDR speelt een belangrijke rol bij het aanjagen en signaleren van thema’s en moet die rol in de overtuiging van het kabinet onafhankelijk kunnen uitvoeren. Daarom wil het kabinet duidelijker onderscheid maken tussen deze adviesrol en de positie van het kabinet, die de meerjarenprogramma’s uiteindelijk vast moet stellen. Door de functie van de NCDR meer adviserend te maken, wordt de onafhankelijke positie van de NCDR versterkt. Ook komt deze zo meer in lijn met andere regeringscommissarissen, zoals bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB).

De aanpak van discriminatie en racisme is een belangrijk onderwerp voor het kabinet. In het regeerprogramma is benoemd dat het kabinet werkt aan zowel het aanpakken als de preventie van alle vormen van discriminatie en racisme. Naast het meerjarenprogramma wordt er door het kabinet gewerkt aan andere maatregelen. In de voortgangsbrief die vandaag ook is verstuurd, staat onder andere dat er naar aanleiding van het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Bescherming tegen discriminatie op de BES, aldaar gewerkt wordt aan het oprichten van een gecombineerde rechtshulp- en antidiscriminatievoorziening. Ook gaat het kabinet aan de slag met het kindvriendelijker maken van antidiscriminatievoorzieningen en volgt op korte termijn een plan voor de aanpak van online discriminatie.