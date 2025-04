Subsidie voor zorggeschikte sociale huurwoningen opnieuw opengesteld

Vanaf 15 mei 2025 kunnen woningcorporaties en zorgaanbieders weer subsidie aanvragen voor het realiseren van zorggeschikte sociale huurwoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor oudere mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie). De woningen zijn bijvoorbeeld geschikt voor gebruik van een rolstoel, met een ruime badkamer, voldoende brede gangen en toegangsdeuren. Door de bouw van deze woningen kunnen ouderen langer zelfstandig wonen, ook als zij op een gegeven moment meer zorg nodig hebben. De inschrijving voor de Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen staat open tot en met 28 november 2025. In totaal is er in deze ronde € 125 miljoen beschikbaar.

Aanpassingen in de regeling

Er wordt extra ingezet op geclusterde woonvormen waar mensen met en zonder een intensieve zorgvraag (Wlz-indicatie) bij elkaar wonen. Daardoor kunnen bewoners elkaar helpen en kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen met ondersteuning en zorg dichtbij. Zo gaat de vergoeding omhoog voor een woning van twee of meer kamers geschikt voor een bewoner in een rolstoel zonder Wlz-indicatie. Ook wordt het minimumpercentage van bewoning van de zorggeschikte woningen door mensen met een Wlz-indicatie verlaagd naar 15%.

Daarnaast is de regeling ook opengesteld voor mensen met een Wlz-indicatie vanwege een verstandelijke of visuele beperking. Daarbij geldt voor deze doelgroep een leeftijdsgrens van 50 jaar en ouder omdat zij vaak eerder beperkingen krijgen door ouderdom.

Ook zijn de eisen voor een woning die geschikt is voor een bewoner met rolstoel aangepast op basis van de toegankelijkheidsnormen van gebouwen (NEN 9120).

Tegemoetkoming extra kosten

De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de extra bouwkosten van deze zorggeschikte woningen om zo te stimuleren dat dit type woningen gebouwd wordt. Tot 2030 is de doelstelling om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen. 40.000 daarvan zijn zorggeschikte woningen in geclusterde woonvormen, waarin Wlz-zorg thuis kan worden geleverd. 20.000 van deze zorggeschikte woningen zijn betaalbare woningen die vallen binnen de sociale huur. Hiervoor geldt deze subsidieregeling.

Aanvragen van subsidie

Woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen voor zowel nieuwbouw, als voor de verbouw van bestaande gebouwen. De regeling staat open vanaf 15 mei 2025 tot en met 28 november 2025 via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de informatie op deze pagina wordt zo snel mogelijk aangepast). Mogelijk komen aanvragers van deze subsidie ook in aanmerking voor de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting.