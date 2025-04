Overheid start nieuwe campagne: oproep om tussen 16.00 en 21.00 minder stroom te gebruiken

Vandaag start de vernieuwde campagne van het ministerie van Klimaat en Groene Groei over omgaan met de drukte op het stroomnet. De campagne roept mensen in heel Nederland op om tussen 16.00 en 21.00 uur zo min mogelijk stroom te gebruiken zover dat kan. Tijdens deze piekuren, als veel mensen thuis komen, ligt het stroomverbruik over het algemeen het hoogst. Het stroomnet wordt fors uitgebreid door de netbeheerders, maar het helpt ook als we minder stroom gebruiken tijdens de drukste uren. Door bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser op een ander moment aan te zetten of het opladen van een elektrische auto of fiets uit te stellen, helpen we samen om het stroomnet te ontlasten.

Waarom deze oproep?

Het stroomnet loopt op steeds meer plekken tegen de grenzen aan. Dat komt omdat we steeds meer stroom op hetzelfde moment gebruiken of produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen. De netbeheerders zijn druk bezig met het uitbreiden van het stroomnet, bijvoorbeeld door dikkere kabels in de grond te leggen, maar dat kost tijd. Om storingen te voorkomen is het belangrijk dat we het stroomnet niet overbelasten, vandaar de oproep om tijdens de drukste momenten minder stroom te gebruiken waar dat kan.

Hoewel de meeste mensen thuis nog geen directe gevolgen merken, is de impact in de samenleving groot. Als we niks doen neemt de kans op stroomstoringen toe, nieuwe woonwijken kunnen dan soms niet worden aangesloten, en bedrijven staan al op een wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Daardoor kunnen zij niet verder verduurzamen of groeien. Dat heeft effect op de economie en de banen in Nederland.

Beter benutten van het stroomnet

De overheid en netbeheerders werken op volle kracht aan de uitbreiding en verzwaring van het stroomnet. Maar dat is complex en kost tijd. Tot die tijd is het cruciaal dat we het bestaande net slimmer gaan gebruiken. Buiten de piekuren, met name overdag, is er vaak nog wél voldoende ruimte op het stroomnet. Die ruimte kunnen we beter benutten, zowel mensen thuis als bij bedrijven.

Wie bijvoorbeeld zonnepanelen heeft, kan zijn eigen opgewekte stroom gebruiken wanneer de zon schijnt — dat is duurzaam én efficiënt. Ook zonder panelen loont het om stroom te gebruiken op momenten dat het net minder belast is. Waar het om gaat, is bewuste keuzes maken.

Het betekent niet dat er helemaal geen stroom gebruikt mag worden tussen 16.00 en 21.00 uur. Sommige apparaten, zoals laadpalen voor elektrische of hybride auto’s en warmtepompen, gebruiken veel stroom maar kunnen in veel gevallen eenvoudig later worden aangezet. Apparaten zoals wasmachines, drogers en vaatwassers zijn goed te plannen met een timer of app. Ze drukken niet zwaar op het net, maar het verplaatsen van het gebruik ervan is makkelijk en helpt wél. Voor andere apparaten, zoals ledverlichting, televisies of laptops, is verbruik in de avonduren geen probleem. En koken op een elektrische kookplaat vraagt redelijk wat vermogen, maar het gebruik is doorgaans van korte duur.

Massamediale campagne

‘Zet Ook De Knop Om’ is een brede bewustwordingscampagne gericht op alle Nederlanders tussen de 18 en 59 jaar, met extra aandacht voor jongeren via social content. De campagne bestaat uit tv- en radiocommercials, buitenreclame, online video’s, banners en social media. De looptijd is van 28 april tot en met 22 juni 2025.

Meer weten?

Op www.zetookdeknopom.nl vind je praktische tips, inspiratieverhalen en uitleg over wat jij kunt doen om mee te helpen. Of volg de social media kanalen van Zet Ook De Knop Om.