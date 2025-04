Beperkingen in luchtruim, op Schiphol en op zee vanwege beveiliging NAVO-top

Om de NAVO-top in Den Haag in juni veilig te laten verlopen gelden er beperkingen in het luchtruim en op zee op en rondom 23 tot en met 25 juni. In een straal van 93 kilometer rond Den Haag gelden beperkingen voor het vliegverkeer. Commerciële grote luchtvaart kan hier wel vliegen, mits hiervoor toestemming is verkregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In een straal van ruim 16 kilometer rond Den Haag zal helemaal geen vliegverkeer zijn toegestaan, behalve voor veiligheidsdoeleinden en medische noodgevallen.

Op Schiphol is de Polderbaan niet beschikbaar vanwege de top. Ook op zee gelden tijdens de top beperkingen.

Voor onbemande luchtvaartuigen geldt met name in de omgeving van Den Haag, Valkenburg en Noordwijk een aantal extra beperkingen. Deze zullen ingaan vanaf 18 juni. Geadviseerd wordt om hiervoor vliegkaarten van bijvoorbeeld GoDrone of Aeret te raadplegen alvorens een vlucht uit te voeren. De politie zal streng handhaven op droneactiviteiten in deze gebieden. Over de precieze details van de beperkingen voor drones volgt later meer informatie.

Het organiseren van de NAVO-top is de grootste logistieke operatie ooit in Nederland. Alle betrokken overheden en instanties, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zetten zich maximaal in om een goed balans te vinden tussen de veiligheid van de top en het functioneren van de maatschappij.

In algemene zin wordt geadviseerd om niet noodzakelijke bewegingen in het luchtruim zoveel mogelijk te beperken of uit te stellen, zodat er een overzichtelijk luchtbeeld ontstaat voor de autoriteiten.

Gevolgen NAVO-top voor de luchtvaart

De bredere beperking in de straal van 93 kilometer betekent dat er ook geen klein vliegverkeer op Schiphol of Rotterdam The Hague Airport mogelijk is, evenals op Lelystad Airport en een aantal kleinere luchthavens. Binnen de beperkte gebieden gelden uitzonderingen. Onder meer politievluchten, traumahelikopters, orgaantransporten en vluchten voor reddingswerk op zee blijven onder voorwaarden toegestaan.

Ministeriële regeling

De NAVO-top vindt plaats op dinsdag 24 en woensdag 25 juni. De meeste beperkingen in het luchtruim gaan in op maandag 23 juni, om 15.00, en duren tot woensdag 25 juni 23.59. De luchtruimmaatregelen zijn uitgewerkt op verzoek van de NCTV en worden vastgelegd in een ministeriële regeling.

10% minder geplande vluchten op Schiphol

Voor de NAVO-top komen tientallen regeringsleiders en ministers naar Nederland toe. De regeringsvliegtuigen waarmee zij naar Nederland komen worden geparkeerd en beveiligd op de Polderbaan, een van de start- en landingsbanen op Schiphol. Deze baan is gedurende deze periode dan ook niet beschikbaar voor gewone passagiersvliegtuigen.

Schiphol voert van mei tot en met september ook groot onderhoud uit aan een andere baan, de Buitenveldertbaan. Doordat deze twee banen gedurende de NAVO-top niet beschikbaar zijn, is er op Schiphol minder capaciteit beschikbaar voor luchtvaartmaatschappijen. De combinatie van gesloten banen, en de beperkingen in het luchtruim, leidt tot ongeveer 10% minder geplande vluchten.

Beperkingen op zee

Tussen Hoek van Holland en Noordwijk gelden ook beperkingen op zee, in een zone tot ruim 22 kilometer uit de kust. Tussen 19 juni om 23:59 uur en 23 juni om 15:00 uur blijft het gebied bereikbaar voor specifieke doelgroepen, zoals vissers en rondvaartboten, mits zij toestemming hebben van de havenmeester van Scheveningen. Het zeegebied wordt tussen 23 juni om 15:00 uur en 25 juni om 23:59 uur volledig afgesloten voor het scheepvaartverkeer.

De haven van Scheveningen blijft, via een corridor, gedurende de gehele periode bereikbaar voor scheepvaartverkeer dat hiervoor toestemming heeft van de havenmeester. De internationale scheepvaartroutes in het aanloopgebied van de Rotterdamse haven worden door deze maatregelen niet belemmerd.

De regelingen over de beperkingen in het luchtruim en op zee worden binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.