Nederland trekt financiering voor AI, data, cloud en cybersecurity innovatie aan

Innovaties met digitale technologieën stimuleren, is geen keuze maar een noodzaak. Voor het verminderen of voorkomen van risicovolle afhankelijkheden van andere landen, voor een sterkere digitale economie en voor cyberveiligheid. Via het Digital Europe-programma (DEP) stellen de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken daarom 1,7 miljard euro hiervoor beschikbaar in de periode 2025-2027.

Deze financiering is bestemd voor kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden die extra financiering nodig hebben voor AI, data, cloud en cybersecurity innovaties en digitale vaardigheden, bijvoorbeeld in de maakindustrie. Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen halen op dit moment vanuit het DEP de meeste financiering van alle 27 EU-landen binnen. In 2024 ging het om 11,7% van het totaal, goed voor zo’n 46 miljoen euro.

Naast het EU-geld draagt ook het ministerie van Economische Zaken in de periode 2025-2027 opnieuw met aanvullende nationale cofinanciering (€16,2 miljoen) bij aan het DEP om innovatie met digitale technologie extra te stimuleren.



Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Het is belangrijk dat we een stapje extra zetten voor een innovatieve digitale economie. Die is namelijk één van de drijvende krachten achter onze toekomstige banen en inkomsten. Het is ook nodig voor meer digitale onafhankelijkheid en -veiligheid. De snelheid van technologische ontwikkelingen buiten de EU en gebrekkige arbeidsproductiviteitsgroei zetten onze kansen onder druk. Via Digital Europe ondersteunen we daarom startups, mkb’ers, maakindustrie- en techbedrijven om samen met kennisinstellingen en overheden daarin juist te investeren.”

Tempo omhoog om Nederland bij wereldtop te houden

Digitalisering door het mkb, het gebruik van digitale innovaties en de kwaliteit van de digitale infrastructuur zijn in Nederland verbeterd. Tegelijkertijd ligt het tempo te laag om Nederland bij de wereldtop te houden, is er een significant tekort aan ICT-specialisten en blijven private investeringen in de digitale infrastructuur achter. Dat bleek in maart 2025 uit de voortgangsrapportage van de kabinetsstrategie Digitale Economie.

De kabinetsambitie is om in 2030 bij de Europese top-3 te behoren wat betreft de toepassing van digitale technologieën door het mkb. Dat betekent dat 95% van het Nederlandse mkb tenminste een basisniveau van digitalisering toepast ten opzichte van 75% in 2021. Inmiddels is het basisniveau in 2024 gestegen naar 81,5%. Om op 95% te komen, zijn dus nog substantiële stappen nodig.

Daarnaast is het streven om ook het gebruik van geavanceerde digitale technologieën – zoals cloud, kunstmatige intelligentie (AI) en data analytics - binnen het mkb te verhogen tot tenminste 75% in 2030. Inmiddels passen meer mkb-ondernemers bijvoorbeeld AI (van 13% naar 23%) en clouddiensten (van 64% naar 71%) toe. De ontwikkeling van Nederlandse en Europese innovaties loopt, met name als het gaat om cloudtoepassingen, echter nog ver achter op de Verenigde Staten en Azië. Dat bedreigt de economie en veiligheid.

Werkprogramma Digital Europe 2025-2027

De Europese Commissie publiceerde onlangs de nieuwe werkprogramma’s voor de periode 2025-2027. Op de website van RVO staat het volledig overzicht van de onderwerpen waarvoor ondernemers in de periode 2025–2027 financiering kunnen aanvragen.